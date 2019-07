Teodorovici a mai imprumutat 90 de milioane de euro pentru a renova cladiri ale Politiei si Jandarmeriei

Ziare.

Acordurile au fost semnate din partea Romaniei de Eugen Orlando Teodorovici , viceprim-ministru interimar si ministrul Finantelor Publice, si din partea BIRD de Tatiana Proskuryakova, manager de tara pentru Romania si Ungaria, Regiunea Europa si Asia Centrala."Acordurile de imprumut semnate astazi (miercuri, 10 iulie, n.r.) vor contribui la cresterea vitezei de raspuns a facilitatilor critice ale Politiei si Jandarmeriei Romane si vor consolida capacitatea institutionala pentru reducerea riscurilor de dezastre.Astfel, prinse va asigura posibilitatea unui raspuns mai rapid al acestor institutii in cazul producerii dezastrelor naturale si va fi redus impactul asupra populatiei afectate.Grupul Bancii Mondiale reprezinta un partener strategic pentru Romania, iar in ceea ce priveste strategia de finantare a bancii, ca stat membru UE, incurajam diversificarea instrumentelor de finantare cu accent pe adaptarea acestora la specificul fiecarui stat membru si asigurarea complementaritatii cu alte surse de finantare disponibile", a precizat Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, intr-un comunicat.Fiecare imprumut este acordat pe o perioada de pana la 10 ani, rambursarea efectuandu-se intr-o singura transa , la data de 1 februarie 2029, sumele imprumuturilor fiind disponibile pana la data de 31 decembrie 2025.Punerea in aplicare a actiunilor prevazute se va asigura de catre Ministerul Afacerilor Interne, prin Unitatile de implementare a proiectelor infiintate in acest scop in cadrul Inspectoratului General al Politiei si Inspectoratului General al Jandarmeriei.In decursul ultimului deceniu, Grupul Bancii Mondiale a devenit lider mondial in gestionarea riscului de dezastre, sprijinind tarile membre in evaluarea expunerii la dezastre si gestionarea acestora.Cele doua imprumuturi semnate miercuri fac parte dintr-o serie dedicata consolidarii rezilientei la impactul dezastrelor naturale si al schimbarilor climatice in Romania, primul imprumut din aceasta serie fiind contractat in 2018 pentru imbunatatirea managementului riscurilor de dezastre, implementat de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, iar cel de-al doilea este destinat politicilor de dezvoltare privind managementul riscurilor de dezastre, cu optiune de amanare a tragerii pana la aparitia unei catastrofe (CAT-DDO) .