Teodorovici trimite corpul de control la MF si ANAF pentru a verifica cum s-a aplicat legea in cazul casei lui Iohannis

"Noi intelegem foarte bine, avem o lege, o aplicam si aia este", a declarat Eugen Teodorovici.Legat de declaratiile presedintelui PSD, Liviu Dragnea, de duminica cu privire la schimbul de replici pe care ministrul de Finante l-a avut cu seful ANAF, Eugen Teodorovici a precizat: "Dispute nu pot fi intre mine si ceilalti, care sunt in interior, daca sunt, daca exista, cu argumente de o parte si de alta. Ce am spus eu s-a dovedit foarte clar ca asa a fost, cum am spus, ca dovada ca ANAF a trimis vineri acea solicitare catre Cartea Funciara.", a precizat Eugen Teodorovici.Referitor la disputa avuta cu Ionut Misa, seful ANAF, saptamana trecuta, ministrul de Finante a precizat ca: "Nu am nicio problema, dansul are o obligatie pe care trebuie sa si-o asume (...) si anume ca planul de colectare sa fie indeplinit 100%, nu per total sau per ansamblul sau, ci pe fiecare element din structura sa, si ma refer in special la TVA si la accize.".De asemenea, ministrul a declarat ca are asteptarea de la Ionut Misa sa sprijine reformarea ANAF-ului prin debirocratizare, securizarea vamilor si informatizarea institutiei.