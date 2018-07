Teorodovici: Presedintele ANAF nu mai are autoritate. Vom stabili impreuna cu premierul ce e de facut

Disputa Teodorovici-Misa pentru banii lui Iohannis

Aflat in studio la o emisiune a Antenei 3, Sebastian Bodu (fost presedinte ANAF) l-a intrebat pe Eugen Teodorovici (care facea declaratii prin telefon) ce va face cu Ionut Misa, care nu mai are nicio autoritate. In prima faza, Teodorovici nu a inteles intrebarea."Cum? Ce ati spus? Ca eu n-as avea autoritate? A, seful ANAF. Am inteles. Cu asta putem trai. Da, aveti perfecta dreptate", a declarat Teodorovici.Ministrul de Finante a spus ca decizia privind conducerea ANAF se va lua saptamana viitoare, cand va discuta si cu premierul Dancila."Asa este normal, sa avem aceasta discutie cu presedintele ANAF si premierul Viorica Dancila, cea care numeste presedintele ANAF. Ce spune domnul Bodu este foarte adevarat. Avem nevoie de o abordare clara, de o focusare clara la ANAF. Eu am si multe alte exigente si cerinte pe aceasta zona. Ca adminitratie nu-mi permit, spre exemplu, sa vin cu un plan pe Sanatate si sa aflu ca la nivel de colectare a TVA nu suntem unde trebuie. Sau ca avem probleme pe capitolul accize. Astia sunt principalii tai piloni", a spus Eugen Teodorovici.Recent, intre seful ANAF Ionut Misa si Eugen Teodorovici a exista o disputa privind modul in care statul ar putea primi banii banii de chirie de la presedintele Klaus Iohannis pe casa pierduta din Sibiu.Astfel, Ministrul Finantelor i-a cerut lui Ionut Misa, seful ANAF, sa-i dovedeasca daca a solicitat catre Cartea Funciara ca imobilul care a apartinut familiei presedintelui sa intre in proprietatea statului."Am cerut ANAF-ului sa-mi dovedeasca daca s-a cerut in mod clar catre Cartea Funciara includerea acelui imobil sau nu. Mi s-a transmis un document. Am vazut ca mi-au trimis un document prin care se face o solicitare de radiere din Cartea Funciara", a spus Teodorovici.Ministrul a precizat ca acum ANAF va trebui sa faca o noua solicitare oficiala catre Cartea Funciara prin care sa ceara ca acel imobil sa fie declarat al statului."Daca vor raspunde ca nu, macar stim ca aceasta cale nu poate fi urmata. Daca raspund ca da, in ziua doi (se face - n.red.) notificarea sumei de plata si dobanzi si ce mai este acolo", a adaugat Teodorovici.Intrebat daca ii va cere demisia colegului Misa din acest motiv, Teodorovici a raspuns: "Nu vreau sa-i stric concediul".La randul sau, seful ANAF a oferit explicatii la Antena3:"Vreau sa va spun ca ANAF este organ de executare silita. Pentru a se recupera o creanta, trebuie sa aiba un titlu si, pana in momentul de fata, ANAF nu a primit de la Ministerul de Finante un titlu pe care ulterior sa-l execute. Un titlu care sa ateste ca statul roman este proprietarul acestui imobil".