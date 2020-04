Eugen Tomac anunta ca PMP va vota pentru prelungirea starii de urgenta

Ziare.

"Partidul Miscarea Populara va vota prelungirea starii de urgenta si propune Guvernului un set de masuri pentru protejarea populatiei in fata amenintarilor pandemiei Covid-19, precum si de restartare a economiei Romaniei", a scris, luni, pe Facebook, Eugen Tomac.Acesta propune Guvernului ca, simultan cu extinderea starii de urgenta, sa se reporneasca unele ramuri din economie."Romania isi poate permite un deficit bugetar mai mare, care poate fi folosit pentru derularea unor proiecte importante de infrastructura - autostrazi, spitale, irigatii, alimentare cu gaze, centre de colectare pentru produse agricole etc", a mai scris Tomac.Acesta mai cere testarea intregului personal medical si a personalului auxiliar din spitale, urmata de retestarea saptamanala a acestora, pentru a proteja sanatatea pacientilor, dar si a corpului medical.In plus, liderul PMP cere comunicarea competenta si operativa a informatiilor referitoare la evolutia pandemiei care servesc interesului public, conform situatiei specifice fiecarui judet si fiecarei localitati din Romania."Masurile de distantare sociala instituite prin decretul privind Starea de Urgenta si ordonantele militare succesive trebuie pastrate, dar, in acelasi timp, avem nevoie de restartarea economiei, iar acest lucru poate fi facut doar prin proiecte ambitioase finantate de stat", a mai scris Tomac.Anterior, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat ca prelungirea starii de urgenta "fara o minima garantie" ca vor fi luate masurile corecte si necesare pentru prevenirea unui dezastru economic "ar fi o inconstienta totala" "Nu vom fi de acord sa avem inca o luna pierduta pentru cetateni si pentru economie!", afirma el.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, saptaman trecuta, ca va emite un nou decret pentru prelungirea cu 30 de zile a starii de urgenta