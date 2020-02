PMP vrea referendum pe tema pensiilor speciale

Ziare.

"PMP ia in calcul sa propuna un referendum pentru eliminarea pensiilor speciale. Atat timp cat vom avea improvizatii legislative legate de aceasta tema si vor exista discrepante uriase in ceea ce priveste sistemul de pensii si nu vom avea un consens pentru a-i multumi si pe magistrati, pe militari, pe profesori, pe medici, pe oamenii care o viata intreaga au lucrat si astazi au o pensie mizerabila, aceasta suparare in societate va exista si daca nu avem un consens politic pe aceasta tema, poate este cazul sa convocam chiar un referendum", a precizat Tomac, dupa sedinta Colegiului National de la Sinaia.Voturile "pentru" au apartinut PSD (113), PNL (72) USR (23), PMP (10), ALDE (3), Pro Europa (11), minoritati (10), neafiliati (5).S-au abtinut de la vot deputati UDMR (13), ALDE (3) si cate unul de la grupul minoritatilor si de la Pro Europa, potrivit News.ro.Desi cei de la USR au insistat ca din proiectul de lege sa fie excluse pensiile magistratilor (care sa fie doar plafonate), astfel incat in cazul in care legea e atacata la CCR sa treaca testul constitutionalitatii, acest lucru nu s-a intamplat.Astfel, magistratii isi pierd pensiile de serviciu. In schimb, militarii si politistii isi pot pastra aceste indemnizatii.Vor fi eliminate:- pensiile de serviciu pentru deputati si senatori- pensiile judecatorilor si procurorilor, ale personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al Parchetelor- pensiile functionarilor publici cu statut special, ale functionarilor publici parlamentari- pensiile membrilor corpului diplomatic si consular al Romaniei- pensiile membrilor Curtii Constitutionale si ale personalului aeronautic civil- pensiile alesilor locali, primari si viceprimari, precum si presedinti si vicepresedinti de Consilii Judetene