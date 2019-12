Tomac: Asumarea raspunderii pe buget este un demers riscant, dar incerc sa-l inteleg pe premier. Ce amendamente a propus PMP

Ziare.

"Este un demers destul de riscant, avand in vedere ca discutam despre legea bugetului, iar bugetul tarii totdeauna a fost dezbatut in Parlament. Mai mult decat atat, cred ca este esential sa-i lasam Parlamentului dreptul de a dezbate. Insa avem aici o situatie inedita si anume s-a creat o majoritate de conjunctura, care a dat jos fostul guvern si premierul Ludovic Orban a luat aceasta decizie de a-si asuma bugetul, tocmai pentru ca nu exista o coeziune foarte puternica in randul partidelor care sustin actualul Cabinet.De principiu, sunt de parere ca bugetul trebuie dezbatut in Parlament si asumat prin vot. In situatia de fata, incerc sa-l inteleg pe premier, care aplica aceasta formula care este permisa de Constitutie, de a-si asuma raspunderea pe buget", a spus Tomac, la RFI Romania Presedintele PMP a repcizat ca cele mai multe amendamente la legea bugetului depuse de partidul sau vizeaza finantarea proiectelor de infrastructura."Au depus foarte multe amendamente colegii mei, a existat o echipa de negociere, care s-a intalnit si cu premierul Orban, dar pentru noi, prioritatile au fost legate de infrastructura (...). Colegii mei au depus amendamente pentru a se aloca resurse, astfel incat proiectul autostrazii Unirii Tg. Mures-Iasi sa fie inclus in proiectul de buget, au propus amendamente pentru ca autostrada Ploiesti-Brasov sa nu mai fie trecuta doar la capitolul de bune intentii si obiective asumate, dar nefinantate", a adaugat Tomac.