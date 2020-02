Tomac le promite o "supriza fantastica" celor de la PSD si PNL, la alegerile locale

Cine va fi candidatul pentru Capitala?

Ziare.

com

Decizia a fost luata in cadrul sedintei Consiliului Executiv al PMP, desfasurata la sediul Parlamentului, unde a participat si Traian Basescu."Am luat cea mai importanta decizie astazi. Le vom oferi o surpriza fantastica celor din PSD si PNL. PMP are 2.500 de candidati pentru primariile din tara, 1.300 de candidati pentru consiliile judetene si peste 35.000 de candidati pregatiti sa intre in batalii pentru consiliile locale.Romania are un calendar foarte clar pentru alegerile locale si partidul nostru a decis, astazi, sa intre in competitie cu actorii politici existenti peste tot in tara in alegerile locale. PMP este pregatit sa devina al treilea partid ca numar de alesi locali in urma alegerilor locale din acest an. Vom avea candidati valorosi in toate municipiile din tara, in toate orasele si aproape in toate comunele", a spus Tomac, intr-o conferinta de presa.Tomac a precizat ca PMP nu se teme de alegerile anticipate si considera ca anul acesta este unul pierdut pentru a implementa proiectele de care romanii au nevoie."Credem ca toata aceasta galceava, toata aceasta dezbatere de nevoia de a programa alegerile anticipate, de care noi nu ne temem, este doar un joc politic la care romanii asista cu neputinta si cu oarecare dezamagire pentru ca, dincolo de calculele politice, sunt niste realitati.Riscam sa ratam un nou an, in care nu vom avea niciun kilometru de autostrada in plus, niciun spital nou regional si multe alte proiecte abandonate. Nu ne temem de alegerile anticipate. Le consideram doar un capriciu politic si credem ca este esential ca oamenii politici sa se gandeasca mai intai la cetateni, la prioritatile Romaniei si, dincolo de aceste lucruri, sa nu existe altceva. In rest, sunt doar orgolii politice, pe care le intelegem pana la un anumit punct, dar nu le putem sustine si nici tolera", a spus Tomac.Presedintele PMP a anuntat ca partidul va avea un candidat la Primaria Capitalei, insa a evitat sa spuna daca acesta va fi Theodor Paleologu."Domnul Paleologu se va implica impreuna cu colegii nostri activ in campania electorala, alaturi de PMP. In perioada urmatoare, urmeaza sa prezentam toata echipa noastra pentru Bucuresti. De doi ani de zile, PMP insista ca, atat pentru alegerile generale, cat si pentru alegerile locale, sa avem candidati comuni. Celelalte partide au tratat cu indiferenta acest indemn. Prin urmare, democratia ne obliga sa actionam.Noi nu putem sa mergem in campania la alegerile locale pe acest principiu, ca nu trebuie sa ne exprimam sau sa propunem candidati pentru ca este avantajat sau dezavantajat cineva. Daca nu am fi facut acest indemn dintotdeauna, ar fi putut oricine sa ne reproseze acest lucru. Nici astazi, cand fac aceasta declaratie, nu este tarziu sa se intample acest lucru.Dar, atat timp cat fiecare partid isi seteaza prioritatile, altfel decat privind la interesul comunitatii, este limpede ca si in Bucuresti si in alte localitati oamenii isi doresc alti candidati sa conduca primariile. Nu ne-a raspuns nimeni la acest indemn, nu a vrut nimeni sa discute, in cazul de fata la Bucuresti, unde avem 10%.Am fost dispusi sa sustinem un candidat unic, dar pentru ca si Alianta USR-PLUS are doi candidati si PNL vrea sa isi propuna propriul candidat, consideram ca este dreptul nostru legitim sa mergem pe un candidat", a mai precizat Eugen Tomac.