Tomac: PMP nu se teme de anticipate, ci de haosul politic ce ar urma

"Daca va trece vreo motiune , putem trece in logica alegerilor anticipate (...) Nu ne temem de alegerile anticipate, insa consideram ca este aproape imposibil sa le organizam in Romania (...) Sunt destul de rezervat, pentru ca dincolo de vointa politica (...) suntem destul de realisti si constienti ca pentru a implementa acest obiectiv politic pe care il are PNL este destul de dificil. PSD deja a dat semnalul ca este dispus sa creeze o noua majoritate in cazul in care trece motiunea si riscam sa intram intr-un anumit haos politic de care Romania nu are nevoie (...) Am incheiat un an cu doua randuri de alegeri grele, avem doua randuri de alegeri grele in fata si pentru a reusi sa obtii numarul de voturi necesare in Parlament pentru a convoca alegeri anticipate este un proces extrem de complex", a afirmat Tomac intr-o conferinta de presa.Potrivit acestuia, PMP nu a avut discutii oficiale cu PNL pe tema alegerilor anticipate."Deocamdata nu am avut nicio discutie oficiala pe acest subiect (...) Am dat votul pentru a investi un guvern care asigure o tranzitie de un an de zile pana la alegerile generale", a spus Tomac adaugand ca sustinerea este conditionata de alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, pentru care "exista premise", precum si de votarea legii privind reducerea numarului de parlamentari care a trecut deja de Senat