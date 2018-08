In doua saptamani incepe scoala: 8.000 de unitati de invatamant nu au autorizatie de incendiu

Ziare.

com

"I-am cerut domnului ministru Popa sa imi prezinte situatia institutiilor de invatamant cu privire la avizele privind prevenirea si stingerea incendiilor, acele autorizatii ISU. (...)Aveti un raspuns primit de la ministrul Valentin Popa care suna asa: aproximativ 3.109 cladiri care apartin unitatilor de invatamant preuniversitar de stat detin autorizatie PSI, respectiv privind prevenirea si stingerea incendiilor, 16.129 de cladiri nu fac obiectul autorizarii, iar 8.195 de cladiri nu au autorizatie PSI. Cam asa se preocupa partidul-stat de educatie la ora actuala", a declarat presedintele PMP, Eugen Tomac.In raspunsul prezentat de liderul PMP, din partea Ministerului Educatiei Nationale, se arata ca "toate unitatile de invatamant sunt controlate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, cel putin o data pe an, indiferent daca acestea detin sau nu autorizatie de securitate la incendiu".In urma raportului primit, dar si dupa aparitia primelor manuale unice, care au avut greseli, Eugen Tomac a cerut, vineri, demisia ministrului Valentin Popa."Ultima isprava legata de manualele tiparite, cele 1,6 milioane de manuale, care valoreza peste 5 milioane de euro sunt un temei puternic, inclusiv acesta cu privire la situatia institutiilor de invatamant care nu au autorizatie ISU, pentru ca ministrul Educatiei sa isi prezinte demisia.Cel mai mare bine pe care l-ar putea face ministrul in aceasta perioada, inainte de inceperea anului scolar, este sa isi anunte demisia si sa explice de ce nu a reusit impreuna cu aotoritatile locale, cu Guvernul sa implementeze un plan national prin care copiii Romaniei sa invete in siguranta", a mai spus Eugen Tomac.