Totul despre finala Europa League: Echipe probabile, televizari si cote la pariuri

Ziare.

com

Va fi pentru a 10-a oara in istorie cand intr-o finala europeana se vor intalni doua echipe din aceeasi tara, a doua finala europeana intre doua echipe din Anglia si prima finala europeana intre doua echipe din acelasi oras.Daca pentru Chelsea, finala reprezinta doar castigarea trofeului, pentru Arsenal are o dubla miza. Pe langa trofeu, "tunarii" pot obtine si calificarea in sezonul viitor al Ligii Campionilor prin castigarea finalei, dupa ce in sezonul regulat din Premier League au terminat abia pe locul 5.La casele de pariuri, Chelsea e vazuta favorita, avand cota 1.75 la triumf, in timp ce Arsenal are cota 2.10.Kepa - Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Alonso - Jorginho, Barkley, Kovacic - Pedro, Giroud, Hazard.Maurizio Sarri.Cech - Sokratis, Mustafi, Koscielny, Kolasinac - Maitland-Niles, Torreira, Xhaka - Ozil - Lacazzette, Aubameyang.unai Emery.In Romania, finala Europa League va fi transmisa in direct la TV de posturile Digi Sport 1, Telekom Sport 1 si Look Plus.De asemenea, finala dintre Chelsea si Arsenal poate fi urmarita si pe site-ul Ziare.com, in format LIVE text.I.G.