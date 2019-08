CFR Cluj, FCSB si U Craiova joaca saptamana aceasta in cupele europene: Iata unde pot fi vizionate meciurile

Ziare.

Drepturile TV pentru meciurile pe care FCSB si U Craiova le vor juca in Europa League au fost deja cumparate, in timp ce jocul lui CFR Cluj are mari sanse sa fie si el televizat in Romania.21:00 CFR Cluj - Celtic Glasgow (foarte probabil Look Plus)19:15 U Craiova - AEK Atena (Digi Sport)21:30 FCSB - Mlada Boleslav (Pro TV)Toate cele trei intalniri vor fi transmise in format LIVE text de site-ul Ziare.com.I.G.