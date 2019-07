CFR Cluj, FCSB, U Craiova si Viitorul joaca saptamana aceasta in cupele europene: Iata unde pot fi vizionate meciurile

Ziare.

CFR Cluj va evolua in prima mansa din turul doi preliminar al Ligii Campionilor, in timp ce FCSB, U Craiova si Viitorul vor juca in turul doi preliminar al Europa League.21:00 CFR Cluj - Maccabi Tel Aviv (Digi Sport 1 si Look Plus)19:55 Honved Budapesta - U Craiova (Digi Sport 1)20:00 Alashkert - FCSB (Pro TV)21:30 Gent - Viitorul (TVR)Toate cele patru intalniri vor putea fi vizionate si pe site-ul Ziare.com, in format LIVE text.I.G.