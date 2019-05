Chelsea invinge Arsenal si castiga Europa League dupa o finala cu cinci goluri

Ziare.

Intr-o atmosfera destul de anosta la Baku, Arsenal a inceput mai bine finala, insa arbitrul nu a acordat penalti dupa o interventie a portarului Kepa asupra lui Lacazette, pentru ca apoi sutul-bomba trimis de Xhaka sa se duca milimetric peste poarta.Dupa un start modest de meci, Chelsea a avut prima ocazie in minutul 34, cand Emerson a tras puternic, dar Cech a aparat, pentru ca Giroud sa treaca si el putin pe langa gol in minutul 39.In cele din urma, Giroud a deschis scorul in minutul 49, cand a reluat excelent cu capul langa bara, fara nicio sansa pentru Cech.Dupa primirea golului, Arsenal a picat complet, iar Chelsea a facut 2-0 in minutul 60, prin Pedro, care a sutat excelent langa bara.Cinci minute mai tarziu s-a facut 3-0, Eden Hazard transformand o lovitura de la 11 metri, in ceea ce a fost probabil ultimul sau meci la Chelsea.Unai Emery a mutat ofensiv dupa primirea celor trei goluri, iar Iwobi a marcat cel mai frumos gol al serii imediat dupa ce a intrat pe teren, in minutul 67, cu un sut din afara careului ce a trimis mingea in vinclu.Chelsea nu s-a speriat insa, iar in minutul 72 s-a facut 4-1, dupa o actiune de senzatie intre Giroud si Hazard, finalizata fara emotii de belgian.Finalul a avut un ritm la fel de bun, cu ocazii la ambele porti, insa nu s-a mai marcat. Chelsea a castigat asadar Europa League, in timp ce Arsenal a ratat sansa de a participa in Liga Campionilor in sezonul urmator.90 - 3 minute suplimentare.89 - Schimbare Chelsea: Zappacosta intra in locul lui Hazard.84 - Sansa mare pentru Arsenal, insa mingea trimisa de Willock dintr-o pozitie excelenta se duce pe langa poarta!81 - Azpilicueta e aproape de gol, dar sutul sau se duce milimetric pe langa poarta!79 - Inca o sansa pentru Chelsea, insa sutul lui Willian e respins excelent in corner de Cech!77 - Schimbare Arsenal: Willock intra in locul lui Ozil.76 - Schimbare Chelsea: Barkley intra in locul lui Kovacic.75 - Se joaca cu garda jos, iar Hazard si Aubameyang rateaza doua sanse mari in doar 30 de secunde.71 - Schimbare Chelsea: Willian intra in locul lui Pedro.66 - Schimbare Arsenal: Guendouzi si Iwobi intra in locul lui Torreira si Monreal.56 - Pedro vede cartonasul galben.54 - Giroud se intinde dupa o minge si se accidenteaza.48 - Giroud suteaza din unghi, insa mingea e deviata in corner.39 - Ce ocazie! Giroud trage bine pe jos din 16 metri, dar Cech scoate excelent in lateral!34 - Prima actiune de atac periculoasa a lui Chelsea, Emerson trage din unghi, insa Cech respinge fara emotii.32 - Arsenal domina tot mai puternic, in timp ce Chelsea nu reuseste sa creeze nimic.28 - Xhaka suteaza puternic din marginea careului, mingea se duce milimetric peste poarta!26 - Chelsea pleaca pe contraatac, insa Giroud nu se descurca in careul lui Arsenal.22 - Minge lunga spre Lacazette, dar Azpilicueta se apara bine si Kepa retine. Cei doi jucatori de la Chelsea se ciocnesc.18 - Arsenal cere penalti dupa o intrare asupra lui Lacazette, dar arbitrul lasa jocul sa continue.13 - Arsenal domina usor in startul meciului, dar lipsesc fazele de poarta.9 - O prima actiune de atac a lui Arsenal, mingea ajunge la Aubameyang, care trage din 13 metri pe langa poarta.5 - Inceput echilibrat de meci, cu multe mingi gresite la centrul terenului.Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson; Kante, Jorginho, Kovacic; Pedro, Giroud, Hazard.Cech; Sokratis, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Torreira, Xhaka, Kolasinac; Ozil; Lacazette, AubameyangPartida are loc pe stadionul Olimpic din Baku (Azerbaidjan)La casele de pariuri, Chelsea e considerata favorita, avand cota 2.25 sa castige meciul.Confruntarea este televizata de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 si Look Sport.