FCSB, U Craiova si Viitorul, in turul II preliminar al Europa League: Iata cu cine si cand vor juca

In turul II preliminar din Europa League, cele trei echipe romanesti vor avea urmatoarele adversare:Gent (Belgia) - ViitorulAlashkert (Armenia) - FCSBHonved (Ungaria) - U CraiovaMeciurile din turul doi preliminar se vor disputa pe 25 iulie (turul) si 1 august (returul).In turul II preliminar din Liga Campionilor, CFR Cluj o va infrunta pe Maccabi Tel Aviv pe 24 iulie (turul), respectiv 30 iulie (returul).Toate partidele echipelor romanesti in cupele europene vor fi transmise in direct de site-ul Ziare.com.I.G.