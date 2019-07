FCSB, U Craiova si Viitorul si-au aflat posibilele adversare din turul III preliminar al Europa League

Ziare.

La tragerea la sorti organizata de UEFA, cele trei echipe romanesti au fost repartizate astfel:FC Viitorul/Gent vs AEK Larnaca (Cipru) /Levski Sofia (Bulgaria)FCSB/Alaskert vs Mlada Boleslav (Cehia) /Ordabasy (Kazahstan)U Craiova/Honved vs AEK Atena (Grecia)Daca va fi eliminata de Maccabi Tel Aviv in turul doi preliminar din Europa League, CFR Cluj va da piept in turul trei preliminar din Europa League cu SP Tre Penne (San Marino) sau Suduva (Lituania).Meciurile din turul III preliminar al Europa League se vor disputa in august, pe 8 (turul) si 15 (returul).Pana la turul III preliminar, cele trei echipe romanesti au de trecut de meciurile din turul II preliminar: FCSB vs Alaskert, Viitorul vs Gent si U Craiova vs Honved.Toate meciurile echipelor romanesti din cupele europene vor putea fi urmarite in direct pe site-ul Ziare.com.I.G.