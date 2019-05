LIVE Finala Europa League: Chelsea - Arsenal 0-0

Ziare.

*Apasati tasta Refresh / pull down (app Ziare.com) pentru actualizarea comentariului28 - Xhaka suteaza puternic din marginea careului, mingea se duce milimetric peste poarta!26 - Chelsea pleaca pe contraatac, insa Giroud nu se descurca in careul lui Arsenal.22 - Minge lunga spre Lacazette, dar Azpilicueta se apara bine si Kepa retine. Cei doi jucatori de la Chelsea se ciocnesc.18 - Arsenal cere penalti dupa o intrare asupra lui Lacazette, dar arbitrul lasa jocul sa continue.13 - Arsenal domina usor in startul meciului, dar lipsesc fazele de poarta.9 - O prima actiune de atac a lui Arsenal, mingea ajunge la Aubameyang, care trage din 13 metri pe langa poarta.5 - Inceput echilibrat de meci, cu multe mingi gresite la centrul terenului.Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson; Kante, Jorginho, Kovacic; Pedro, Giroud, Hazard.Cech; Sokratis, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Torreira, Xhaka, Kolasinac; Ozil; Lacazette, AubameyangPartida are loc pe stadionul Olimpic din Baku (Azerbaidjan)La casele de pariuri, Chelsea e considerata favorita, avand cota 2.25 sa castige meciul.Confruntarea este televizata de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 si Look Sport.