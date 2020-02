Meciurile din optimile de finala ale Europa League: Misiune dificila pentru Glasgow Rangers

Ziare.

com

Echipa la care evolueaza Ianis Hagi, Rangers, va avea o intalnire complicata cu Bayer Leverkusen.Capul de afis e tinut, insa, de confruntarea dintre echipa care a eliminat-o pe CFR Cluj, Sevilla, si AS Roma.Istanbul Basaksehir - FC CopenhagaOlympiacos Piraeus - WolverhamptonGlasgow Rangers - Bayer LeverkusenWolfsburg - Sahtior DonetkInter - GetafeSevilla - AS RomaEintracht Frankfurt/Salzbug - FC BaselLASK Linz - Manchester United*Partida retur dintre Salzburg si Eintracht Frankfurt (1-4 in tur), amanata joi din cauza conditiilor meteorologice, se va disputa in aceasta seara.Intalnirile din "optimi" se vor juca pe 12 martie (turul), respectiv 19 martie (returul).I.G.