Motivul pentru care TVR a refuzat sa transmita meciul Viitorului din Europa League: Nici jocul Craiovei nu va fi televizat

TVR a avut optiunea de a difuza meciul Viitorului de la Gent, insa a renuntat la transmisie acum doua zile!Motivul? Pretul cerut de belgieni, 25.000 de euro + TVA, considerat prea mare de oficialii televiziunii romane."Gent - Viitorul nu se vede la TV in Romania. TVR a renuntat la aceasta transmisie cu doua zile inainte de meci din motive de pret ridicat, 25.000 de euro + TVA. Din cauza timpului scurt de promovare a returului din 1 august, luat deja de TVR, nicio alta televiziune nu a preluat drepturile pentru turul de astazi. Noi ne intoarcem in timp si putem 'vedea' meciul doar la Radio Romania Actualitati", a declarat Dana Iancu, detinatoarea unei agentii care cumpara drepturi TV, potrivit Gazeta Sporturilor Nici jocul Universitatii Craiova de la Budapesta, cu Honved, nu va fi televizat in Romania. Digi Sport a achizitionat drepturile doar pentru partida retur, din Banie.Cele doua meciuri vor putea fi, insa, urmarite pe site-ul Ziare.com, in format LIVE text. Honved Budapesta - U Craiova va incepe la ora 19:55, in timp ce partida dintre Gent si Viitorul va avea startul la ora 21:30.La TV va putea fi vizionata, in schimb, deplasarea sustinuta de FCSB in Armenia, cu Alashkert. Pro TV va transmite in direct intalnirea, incepand cu ora 20:00.De asemenea, partida dintre Alashkert si FCSB va fi transmisa, in format LIVE text, de site-ul Ziare.com.I.G.