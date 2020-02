Europa League: Rezultatele inregistrate si echipele calificate in optimi

Ziare.

com

- APOEL 1-0 (in tur 3-0) (Frei '38)FC Porto -1-3 (in tur 1-2) (Marega '65 / Alario 11, Demirbay '50, Havertz '58)Gent -1-1 (in tur 0-1) (J. David '25 / J, Kluivert 29)- AZ Alkmaar 2-0 (in tur 1-1) (Raguz '43 '52)Malmo -0-3 (in tur 1-2) ( Brekalo '42, Gerhardt '67, J. Victor '69)Espanyol -3-2 (in tur 0-4) (Calleri '16 '57 (pen.) '90+1 / A. Traore '22, Doherty '79)- Sporting Lisabona 4-1 d.prelungiri (in tur 1-3) (Skrtel '31, Aleksic '45, Visca '90+2, '118 / Vietto '68)Ajax Amsterdam -2-1 (in tur 0-2) (Danilo '10, Olivera '63 ag. / J. Mata '5)Arsenal -1-2 dupa prelungiri (in tur 1-0) (Aubameyang '114 / Cisse '53, El Arabi '119)Celtic -1-3 (in tur 1-1) (Edouard '82 / Santos '51, Biel '85, N'doye '88)- Ludogorets 2-1 (in tur 2-0) (Birarghi '32, Lukaku '45 / Oliveira Sousa '26)- Club Brugge 5-0 (in tur 1-1) (B. Fernandes '27 (pen.), Ighalo '34, McTominay '41, Fred '82, '90)- CFR Cluj 0-0 (in tur 1-1)Benfica -3-3 (in tur 1-2) (Pizzi '9, Dias '36, Silva '47 / Dias '12 (autogol), Stepanenko '49, Patrick '71)Echipele cu numele ingrosat au obtinut calificarea in optimile de finala.Meciul Salzburg - Frankfurt a fost amanat si va avea loc vineri.