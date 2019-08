Cu cine ar putea juca FCSB si U Craiova in playoff-ul din Europa League

Ziare.

FCSB a fost plasata in Grupa 1, in urna capilor de serie, insa poate avea parte de o adversara de top.Astfel, castigatoarea intalnirii dintre FCSB si Mlada Boleslav (Cehia), din turul trei preliminar al Europa League, va da piept in playoff cu una dintre urmatoarele echipe:Torino (Italia) / Shakhtyor Soligorsk (Belarus)Ventspils (Letonia) / Vitoria SC (Portugalia)Austria Wien (Astria) / Apollon Limassol (Cipru)Midtjylland (Danemarca) / Rangers (Scotia)De partea cealalta, U Craiova a fost repartizata in Grupa 2, in urna outsiderilor. Daca vor trece de AEK Atena (Grecia), oltenii pot da peste:Sparta Praha (Cehia) / Trabzonspor (Turcia)Feyenoord (Olanda) / Dinamo Tbilisi (Georgia)AEK Larnaca (Cipru) / Gent (Belgia)Luzern (Elvetia) / Espanyol (Spania)Tragerea la sorti a meciurilor din playoff-ul Europa League va avea loc luni dupa-amiaza, la Nyon (Elvetia).Pana la playoff, FCSB si U Craiova le vor intalni in turul trei preliminar pe Mlada Boleslav, respectiv AEK Atena pe 8 august (turul), respectiv 15 august (returul).I.G.