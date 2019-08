FCSB si U Craiova si-au aflat posibilele adversare din playoff-ul Europa League

Ziare.

com

Trei echipe din Romania ar putea fi prezente in aceasta faza a competitiei, in care pot infrunta urmatoarele adversare:Daca va trece de Mlada Boleslav, FCSB va da piept in playoff cu invingatoarea intalnirii dintre Ventspils (Letonia) si Vitoria SC (Portugalia).U Craiova se va duela cu castigatoarea intalnirii Sparta Praga (Cehia) - Trabzonspor (Turcia), daca o va elimina pe AEK Atena in turul trei preliminar.Iar CFR Cluj o va intalni pe invingatoarea disputei dintre Sheriff Tiraspol (Moldova) si AIK (Suedia), in cazul in care va fi eliminata de Celtic Glasgow din Liga Campionilor.Meciurile din playoff-ul Europa League se vor juca pe 22 august (turul) si 29 august (returul).Pana la playoff, FCSB si U Craiova le vor intalni in turul trei preliminar pe Mlada Boleslav, respectiv AEK Atena pe 8 august (turul), respectiv 15 august (returul).CFR Cluj joaca pe 7 august (turul) si 13 august (returul) cu campioana Scotiei, Celtic Glasgow. in turul trei preliminar din Liga Campionilor.I.G.