FCSB, Viitorul si U Craiova joaca astazi in Europa League: Iata programul si unde pot fi vazute meciurile

Toate cele trei meciuri vor fi transmise in direct in Romania, dupa cum urmeaza:18:00 Viitorul - Gent (in tur 3-6), la TVR 119:15 Universitatea Craiova - Honved Budapesta (in tur 0-0), la Digi Sport 121:30 FCSB - Alashkert (in tur 3-0), la Pro TVDe asemenea, jocurile vor putea fi urmarite si pe site-ul Ziare.com, in format LIVE text.I.G.