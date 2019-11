Interdictie pentru fanii lui Feyenoord in Europa League

Ziare.

Forul continental a amendat clubul Feyenoord cu 50.000 de euro pentru comportamentul fanilor sai la jocul pierdut in fata elvetienilor de la Young Boys (0-2), luna trecuta, la care s-a adaugat suma de 5.000 de euro pentru "daunele" provocate. Fanii veniti din Olanda au aruncat cu obiecte pe teren si au aprins artificii in tribune la jocul respectiv."Organismul de control, etica si disciplina a decis sa-i interzica lui Feyenoord sa vanda bilete suporterilor sai la urmatorul meci pe care il va disputa in deplasare, in competitiile UEFA", precizat forul continental intr-un comunicat.Clubul olandez are la dispozitie 30 de zile pentru a-i contacta pe oficialii lui Young Boys pentru a regla problema daunelor provocate de suporterii sai.Feyenoord, care ocupa locul al treilea in Grupa G a Europa League, va primi joi vizita scotienilor de la Glasgow Rangers, inainte de a se deplasa la Porto pentru ultimul meci din faza grupelor, pe 12 decembrie.