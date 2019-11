Keseru a marcat din nou in Europa League

Ziare.

Keseru a deschis scorul pentru campioana Bulgariei, in min. 66, gazdele egaland prin Fedor Cealov, zece minute mai tarziu. Keseru a fost schimbat in min. 87. Dragos Grigore a fost integralist la oaspeti, iar Cosmin Moti a stat pe banca de rezerve. FC Astana a reusit o victorie istorica in fata formatiei Manchester United , cu 2-1, dar "diavolii rosii" au utilizat multi tineri, echipa antrenata de Ole Gunnar Solskjaer fiind deja calificata.Dorin Rotariu a fost integralist la kazahi.FC Basel, Wolfsburg, Gent, Espanyol, Sporting Braga, Wolverhampton Wanderers si AZ Alkmaar au obtinut calificarea in saisprezecimi.