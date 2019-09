Keseru face senzatie in Europa League: Romanul a marcat 3 goluri in poarta rusilor de la TSKA Moscova!

Ziare.

Varful celor de la Ludogorets a fost omul meciului pentru formatia bulgara.Oaspetii au deschis scorul inca din minutul 11, prin Diveev, si au intrat in avantaj la pauza, insa in partea secunda Keseru & Co. s-au dezlantuit.Wanderson a egalat in minutul 48, iar dupa alte doua minute Lukoki si-a adus echipa in avantaj, la 2-1 incepand recitalul lui Keseru.Romanul a inscris pentru 3-1 in minutul 52, cu un sut superb, din marginea careului advers, fara preluare. A urma t o noua reusita in minutul 68, cu o reluare simpla din 8 metri, pentru ca in minutul 73 el sa "inchida tabela" din penalti.Ludogorets a castigat astfel cu 5-1 duelul cu TSKA Moscova si incepe cum nu se putea mai bine aventura din grupele Europa League.M.D.