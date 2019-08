Maghiarii lanseaza noi acuzatii dupa infrangerea de la Craiova: Ce s-ar fi intamplat la penaltiuri

Ziare.

Cel mai cunoscut ziar de sport din tara vecina, Nemzetisport , sustine ca arbitrii au inchis ochii la incalcarea regulamentului in timpul executarii loviturilor de la 11 metri.Concret, jurnalistii maghiari scriu ca portarul Craiovei, Mirko Pigliacelli, nu a respectat regula de a avea macar un picior pe linia portii inainte ca jucatorul advers sa suteze."Dupa meciul scandalos incheiat cu scorul de 0-0, 'loteria penaltiurilor' a decis echipa calificata in turul III al preliminariilor.Regula spune ca portarul trebuie sa aiba un picior pe linia portii in momentul sutului, dar imaginile arata ca Mirko Pigliacelli a fost iesit din poarta la toate penaltiurile. Cu toate acestea, arbitri nu au dispus repetarea loviturilor de la 11 metri. Duelul a fost castigat de romani cu scorul de 3-1", noteaza sursa citata.Maghiarii au postat imagini cu momentul sutului la cele patru penaltiuri executate de jucatorii lui Honved si in acestea se vede ca, intr-adevar, Pigliacelli era iesit din poarta.Ziaristii din tara vecina acuza faptul ca brigada de arbitri, a carei componenta a fost schimbata in urma incidentelor din finalul prelungirilor, nu a sanctionat in niciun fel abaterile regulamentare.Cum jocul s-a incheiat si brigada a consemnat rezultatul final, Craiova are sanse infime sa fie pedepsita pentru acest lucru.Totusi, UEFA va analiza incidentele din final si va lua o decizie, sanctiunile putand merge de la amenda si suspendarea terenului pana la infrangere la "masa vere" si scoaterea din cupele europene.M.D.