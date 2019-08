Oltenii anunta ca l-au identificat pe agresorul arbitrului de la meciul din Europa League

Ziare.

Presedintele Universitatii, Marcel Popescu, spune ca fortele de ordine au reusit sa afle cine este agresorul arbitrului, insa nu a anuntat si ce masuri au fost luate impotriva acestuia.De asemenea, Popescu recunoaste ca fanii echipei sale sunt in culpa si marturiseste ca se asteapta la sanctiuni din partea UEFA."In momentul de fata, ca circumstanta atentuanta, suntem la prima abatere. Stiu ce masuri se iau, de sanctiuni nu scapam, dar sunt evenimente reprobabile. Te gandesti ca totul este in regula si apar lucruri d-astea care te arunca in aer. Este o lectie. Sunt deficiente in organizare, deficiente educationale. E inadmisibil ca la tine acasa ai tai sa provoace asemenea pagube morale, de imagine si de tot felul. Sper ca fiecare sa isi recunoasca si greselile dupa lectia asta. Nu se poate dupa un asemenea spectacol sa ajungi la asemenea nebunii.Asta inseamna respectul pentru suporteri. Brigada a ezitat cat a ezitat, dar si-a luat inima in dinti si a dat drumul la meci, considerand ca nu sunt vinovati toti cei 25.000 de spectatori prezenti la stadion si miile de fani care urmaresc la televizor. Este o lectie pe care trebuie sa o invatam si noi. Arbitrii nu trebuie sa gaseasca motivul de a opri jocul. Degeaba platim noi amenzi, daca nu exista o putere a exemplului. Din ce am vorbit eu cu cei de la paza, deja au identificat persoana care a aruncat petarda", a spus Marcel Popescu, citat de gsp.ro Amintim ca duelul dintre Craiova si Honved, de joi seara, a fost suspendat mai bine de jumatate de ora dupa ce arbitrul de centru a fost lovit de o petarda si de o bricheta aruncate din tribune.Pana la urma, "centralul" nu a mai putut continua meciul si a fost inlocuit de arbitrul de rezerva.Craiova s-a impus in fata lui Honved cu 3-1 dupa loviturile de la 11 metri si s-a calificat in turul III preliminar al Europa League, acolo unde va juca impotriva grecilor de la AEK Atena.