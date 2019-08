Rezultatele complete inregistrate in play-off-ul Europa League

FCSB - Vitoria Guimaraes 0-0

Astana - BATE Borisov 3-0

Ararat-Aremania - Dudelange 2-1

Malmo - Bnei Yehuda 3-0

Suduva - Ferencvaros 0-0

Feyenoord - Hapoel Beer Sheva 3-0

Ludogoret - Maribor 0-0

FC Copenhaga - FC Riga 3-1

AEK Atena - Trabzonspor 1-3

Legia Varsovia - Rangers 0-0

Gent - Rijeka 2-1

PSV Eindhoven - Apollon Limassol 3-0

Strasbourg - Eintracht Frankfurt 1-0

AZ Alkmaar - Antwerp 1-1

Braga - Spartak Moscova 1-0

Celtic - AIK Stockholm 2-0

Linfield - Qarabag 3-2

Espanyol - ZoryaLuhansk 3-1

Partizan - Molde 2-1

Slovan Bratislava - PAOK Salonic 1-0

FC Torino - Wolverhampton 2-3

In ceea ce ii priveste pe romani, Antwerpul lui Boloni a obtinut o remiza cu gol marcat in deplasarea de la Alkmaarm, iar Ludogorets n-a reusit decat un 0-0 acasa cu Maribor.Fosta formatie a lui Razvan Lucescu, PAOK, a fost invinsa in prelungiri in deplasarea de la Bratislava, cu Slovan.Iata insa rezultatele serii:Partidele retur se vor disputa saptamana viitoare.M.D.