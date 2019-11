Rezultatele complete inregistrate joi seara in Europa League si clasamentele actualizate

Ziare.

com

In acealasi timp, am avut partide in care s-au inscris multe goluri, a doua competitie inter cluburi din Europa fiind una ce merita urmarita.Iata rezultatele complete de joi, precum si clasamentele actualizate:APOEL Nicosia - Qarabag FK 2-1Au marcat: Lucas '59, Ioannou '88/ Medvedev '10Dudelange - Sevilla 2-5Au marcat: Sinani '69 '80/ Dabbur '18 '36, El Haddadi '27 '33 '67Clasament: 1. Sevilla 12p, 2. APOEL 4p, 3. Qarabag 4p, 4. Dudelange 3p FC Copenhaga - Dinamo Kiev 1-1Au marcat: Stage '4/ Verbic '70Lugano - Malmo FF 0-0Clasament: 1. Copenhaga 6p, 2. Malmo 6p, 3. Dinamo Kiev 5p, 4. Lugano 2pFC Krasnodar - Trabzonspor 3-1Au marcat: Asan '27, Fernandes '35, Ignatjev '90/ Nwakaeme '90+5Basel - Getafe 2-1Au marcat: Arthur '8, Frei '60/ Mata '44Clasament: 1. Basel 10p, 2. Getafe 6p, 3. Krasnodar 6p, 4. Trabzonspor 1pRosenborg - Sporting 0-2Au marcat: Coates '16, Fernandes '38LASK - PSV Eindhoven 4-1Au marcat: Ranftl '56, Frieser '60, Klauss '78 '82/ Schwaab '5Clasament: 1. Sporting 9p, 2. LASK 7p, 3. PSV 7p, 4. Rosenborg 0pLazio - Celtic 1-2Au marcat: Immobile '8/ Forrest '38, Ntcham '90+5 CFR Cluj - Rennes 1-0A marcat: Rondon '87Clasament: 1. Celtic 10p, 2. CFR Cluj 9p, 3. Lazio 3p, 4. Rennes 1pVitoria Guimaraes - Arsenal Londra 1-1 Standard Liege - Eintracht Frankfurt 1-1Au marcat: Vanheusden '56, Lestienne '90+4/ Kostic '65Clasament: 1. Arsenal 10p, 2. Standard 6p, 3. Frankfurt 6p, 4. Guimaraes 1pRangers - FC Porto 2-0Au marcat: Morelos '69, Davis '72Feyenoord - Young Boys 1-1Au marcat: Berghuis '18/ Spielmann '71Clasament: 1. Young Boys 7p, 2. Rangers 7p, 3. Feyenoord 4p, 4. Porto 4pFerencvaros - TSKA Moscova 0-0Espanyol - Ludogorets Razgrad 6-0Au marcat: Melendo '4, Marmol '19, Vargas '36, Campuzano '52, Pedrosa '73, Ferreyra '76Clasament: 1. Espanyol 10p, 2. Ludogorets 6p, 3. Ferencvaros 5p, 4. TSKA 1pWolfsburg - Gent 1-3Au marcat: Joao Victor '20/ Yaremchuck '50, Depoitre '63, Ngadeu '73Olexandria - Saint-Etienne 2-2Au marcat: Bezborodko '84, Zaderaka '90/ Khazri '23, Camara '72Clasament: 1. Gent 8p, 2. Wolfsburg 5p, 3. St.Etienne 3p, 4. Olexandria 3pBorussia Moenchengladbach - Roma 2-1Au marcat: Fazio '35, Thuram '90+5/ Fazio '64Wolfsberger - Istanbul Basaksehir 0-3Au marcat: Visca '73, Crivelli '84 '87Clasament: 1. Basakeshir 7p, 2. Borussia 5p, 3. Roma 5p, 4. Wolfsberger 4pWolverhampton - Slovan Bratislava 1-0A marcat: Jimenez '90+2Braga - Besiktas 3-1Au marcat: Paulinho '15 '37, Eduardo '81/ Boyd '29Clasament: 1. Braga 10p, 2. Wolverhampton 9p, 3. Slovan 3p, 4. Besiktas 0pFC Astana - AZ Alkmaar 0-5Au marcat: Boadu '29 '77, Midtsjo '52, Idrissi '57, Chatzidiakos '76 Manchester United - Partizan Belgrad 3-0Au marcat: Greenwood '22, Martial '33, Rashford '49Clasament: 1. United 10p, 2. Alkmaar 8p, 3. Partizan 4p, 4. Astana 0p