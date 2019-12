Un roman a marcat golul serii in Europa League

Ziare.

Dorin Rotariu le-a salvat onoarea celor de la Astana cu reusita sa din duelul cu Partizan.Era minutul 79 si sarbii conduceau cu un categoric 4-0 in momentul in care "Roti" a fost lansat bine in partea dreapta.Talonat de un adversar si incercand probabil sa centreze romanul a trimis un balon imparabil pentru portarul lui Partizan, mingea ajungand sub transversala!A fost golul serii in Europa League, insa pentru Astana lucrurile nu au stat foarte bine, echipa pierzand cu 1-4 in deplasarea de la Belgrad si terminand pe ultimul loc in grupa.M.D.