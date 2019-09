Un roman ar putea fi fotbalistul saptamanii in Europa League: Iata cum il puteti vota

Ziare.

Atacantul celor de la Ludogorets, Claudiu Keseru, a marcat trei goluri in poarta lui TSKA Moscova si performanta sa a fost remarcata inclusiv de UEFA.Internationalul roman a fost nominalizat de forul continental la titlul de "fotbalistul saptamanii" alaturi de alti trei jucatori.Keseru se dueleaza cu Saka, marcator pentru Arsenal in duelul de la Frankfurt, cu Zaniola, mijlocasul Romei ce a reusit un gol si doua pase decisive in fata celor de la Basaksehir, si cu Bua, autor al unei "duble" pentru Basel.