Ce-i preocupa pe ceilalti lideri europeni, cat timp Viorica Dancila cere socoteala Comisiei Europene. Unitatea UE si amenintarea Moscovei, temele de la Bruxelles

Conducatorii statelor europene se reunesc, joi si vineri, la Bruxelles, unde pe masa ii asteapta mai multe dosare presante asupra carora unanimitatea e inca departe.Intr-un context international marcat de amenintari din ce in ce mai palpabile, conducatorii europeni vor sa faca o demonstratie de forta si solidaritate colectiva.Dar oare vor reusi?, se intreaba, intr-o analiza consacrat summit-ului european.Asupra celor mai multe dintre teme, cu exceptia Brexit, sunt inca multe divergente, iar in prim-plan stau doctrina comerciala, politicile fiscale si zona euro. Cu toata importanta temelor economice, insa, problema Rusiei si a confruntarii cu noul mandat al lui Vladimir Putin ar putea fi marele subiect al agendei de la Bruxelles.Pe plan economic, trei dosare sunt pe ordinea de zi. Unul dintre ele priveste comertul, in momentul in care Donald Trump ameninta sa taxeze importurile de otel si aluminiu . Miza este aici de a demonstra ca Uniunea nu are intentia de a da inapoi.Statele din traditia liberului-schimb au aflat cu ingrijorare de proiectul francez de a inainta o agenda "protectoare", mai ales asupra subiectului investitiilor straine si in materie de reciprocitate pe pietele publice.Parisul spera, in ciuda a toate, sa obtina o noutate in concluziile summit-ului european: o mentiune legata de importanta pentru Uniune a respectarii cu scrupulozitate a acordurilor comerciale pe care le semneaza, inainte de a-i sanctiona mai drastic pe partenerii cate nu respecta regulile jocului.disensiunile risca sa fie si mai evidente.In vreme ce Comisia Europeana are o propunere prin care sa taxeze mai eficient companiile din industria IT , iar cinci state au imbratisat deja ideea - Germania, Franta, Italia, Spania si Marea Britanie - cele care fac, insa, obiectul atractiei acestor companii sunt mult mai rezervate.: politica internationala este cea care ar putea acapara agenda acestui summit european.Angela Merkel, care participa, joi, la primul sau summit european de la reconfirmarea oficiala pentru cel de-al patrulea mandat la conducerea Germaniei, vrea sa pledeze pentru unitatea celor 27 de state membre ramase dupa Brexit."Viitorul nostru consta in coeziunea Europei", a declarat, miercuri, cancelarul german, in prima sa declaratie in Parlament. "In lunile urmatoare, este esential ca toate cele 27 de state membre sa ramana unite exact asa cum am fost si pana acum", a spus cancelarul."Viitorul Europei ma preocupa si insist, Europa celor 27 de state membre si nu doar Europa zonei euro sau a oricarui alt grup", a reiterat Merkel si luni, in timpul unei vizite la prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki.Presedintele Klaus Iohannis participa la lucrarile Consiliului European, unde va sublinia importanta acordata la nivel european procesului de consolidare a dimensiunii sociale a Europei si se va pronunta in favoarea cresterii transparentei fiscale si combaterii fraudei si evaziunii fiscale."Vor fi incluse si subiecte legate de ocupare, crestere si competitivitate, axate pe Piata Interna a Uniunii Europene, Piata Unica Digitala, Uniunea Pietelor de Capital, Uniunea Energiei, Semestrul European, Pilonul European al drepturilor sociale si Pachetul de echitate sociala. Impozitarea, inclusiv in domeniul digital, va fi, de asemenea, luata in discutie", anunta Administratia Prezidentiala.Tema relatiilor cu Moscova este asumata si de Romania."Relatiile externe, respectiv stadiul relatiilor dintre Uniunea Europeana si Turcia, precum si cazul fostului spion rus Serghei Skripal reprezinta teme care vor fi dezbatute cu prilejul intalnirii de la Bruxelles", se arata in comunicatul presedintiei.In tot acest timp, la Bucuresti, Viorica Dancila a cerut, intr-o scrisoare transmisa lui Jean Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, clarificarea adresei din 2012, transmisa de CE ministrului Justitiei de la acel moment, Mona Pivniceru, si care contine 21 de cerinte adresate Guvernului, inclusiv solicitari concrete, directe, privind anumite cauze penale.Este vorba despre un document din 10 octombrie 2012, adresat Guvernului Romaniei, care prezinta o lista de 21 de cerinte ale Comisiei Europene in legatura cu MCV, prezentat de Antena 3.De la Antena3, stafeta a fost preluata de liderul PSD, Liviu Dragnea, pasata imediat premierului Viorica Dancila si apoi ministrului Justitiei, Tudorel Toader, care si-au transmis public mai multe mesaje pe aceasta tema, desi toti trei fac parte din aceeasi alianta aflata la guvernare.Comisia Europeana a anuntat miercuri ca a primit scrisoarea din partea premierului Viorica Dancila, adaugand ca ii va raspunde in timp util.