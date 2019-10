Alegerile din Turingia - semnal de alarma si motiv de speranta

Mai ramane CDU

Este nevoie de o noua responsabilitate

Avem acum o adevarata salata: in landul Turingia,Partidul Stangii, urmas al partidului unic din fosta RDG, a obtinut cele mai multe voturi. Populistii de dreapta de la Alternativa pentru Germania (AfD), formatiune deosebit de extremista in landul Turingia, s-a plasat pe locul al doilea.Mica Turingie, cu 2,1 milioane de locuitori, a devenit astfel landul german cel mai polarizat politic. Aceasta polarizare s-a vazut inca din campania electorala si este de asteptat ca fenomenul sa continue si mai acerb in eforturile post-electorale de formare a noului executiv regional si de guvernare.Exacerbarea dusmaniei intre oamenii cu pareri diferite reprezinta pentru cei tineri un motiv de ingrijorare mai mare decat problemele economice si sociale. Asta a reiesit dintr-un sondaj recent in randul tinerilor. Iar temerile lor ar trebui sa fie luate in serios de toata lumea.Din partidele traditionale nu a mai ramas mare lucru in Turingia. SPD, FDP si Verzii ecologisti au obtinut fiecare mai putin de 10% din voturi. Mai ramane CDU, crestin-democratii germani. Ei au reusit sa treaca pragul de 20%, in ciuda unor pierderi serioase suferite.Un semn ca mai exista totusi si in Turingia un centru politic. Ceea ce face ca rezultatul acestui scrutin sa nu fie doar un semnal de alarma, ci simultan si un licar de speranta., indiferent de dificultatea negocierilor de formare a guvernului regional. Este vorba de o miza mai mare deca Turingia.Echilibrul si disponibilitatea de compromis sunt caracteristici ale politicii civice, unele care au nevoie de o resuscitare in actualul context. Ceea ce este valabil pentru filiala CDU din Turingia ar trebui sa fie valabil si pentru CDU la nivel federal.Annegret Kramp-Karrenbauer, in calitate de presedinte al crestin-democratilor germani, ar trebui sa se straduiasca mai ales sa repozitioneze CDU ca formatiune care isi asuma responsabilitatea pentru o noua cooperare in societate.Ar fi neinspirat sa se toarne si mai mult gaz pe foc doar pentru a ascuti profilul perceput al partidului. Problemele nu se rezolva fara o reactie la Partidul Stangii si/sau la AfD, dar nici doar cu atacarea verbala a acestora.Exista o traditie a responsabilitatii in CDU. Este partidul care s-a pronuntat de timpuriu pentru o Europa comuna si care a crezut in reunificarea Germaniei atunci cand tara era divizata. Acum, obiectivul trebuie sa fie coalizarea tarii si tinerea sub control a extremelor politice.Acest lucru ar functiona poate cel mai bine daca CDU s-ar reprofila spre centrul spectrului politic. In Europa ar fi cateva exemple de urmat in acest sens. De pilda, in Austria, unde un partid crestin-democrat cu profil liberal-conservator a obtinut victorii electorale serioase in ultima vreme, intarind astfel centrul politic.In campania electorala, CDU a reamintit mereu ca este formatiunea care vrea sa reprezinte centrul politic. Nu a fost greu sa sustina un astfel de motto in vremurile in care la centru se gaseau si alte partide, incat aproape se calcau pe picioare. Acum, CDU trebuie sa arate ca vrea si ca poate sa reprezinte centrul.Daca acest proces al polarizarii politico-sociale nu va fi stopat, atunci ne-am putea trezi in viitor si la nivel federal cu situatia de azi din Turingia. Formarea unei aliante guvernamentale de centru este tot mai dificila.