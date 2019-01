An decisiv pentru Germania, in care va fi conturat viitorul tarii dupa Merkel

Ziare.

Germania se afla astfel in fata unui, ce poate determina viitorul Angelei Merkel si succesiunea acesteia in postul de cancelar. Atat alegerile europene din luna mai cat si cele patru alegeri regionale - in landul Bremen si in trei landuri din estul Germaniei - vor fi o provocare pentru cea care i-a urmat lui Merkel la conducerea Uniunii Crestin-Democrate (CDU), Annegret Kramp-Karrenbauer.Va fi foarte probabil un an "plin de suspans", a declarat pentru dpa Thorsten Faas, profesor de stiinte politice la Universitatea Libera din Berlin, care este de acord ca evolutiile vor "depinde mult de masura in care coalitia condusa de Merkel va reusi sa abordeze in mod constructiv alegerile europene si mai ales de cele trei alegeri din landurile estice".Dupa ce, in urma unei competitii stranse in interiorul partidului, Annegret Kramp-Karrenbauer, in varsta de 56 de ani, a obtinut conducerea CDU, ea a facut un mare pas si catre preluarea postului de cancelar dupa alegerile din anul 2021, la care Merkel a promis ca nu va mai candida pentru un nou mandat la conducerea guvernului federal.Candidatura pentru postul de cancelar "este cruciala pentru rezultatul alegerilor si Kramp-Karrenbauer a obtinut intr-o perioada scurta de timp cote de aprobare similare celor ale Angelei Merkel", remarca Manfred Guellner, care conduce la Berlin institutul de sondare Forsa.Conform unui sondaj realizat de acest institut, in cazul unui vot direct Kramp-Karrenbauer ar castiga cu o marja confortabila in fata oricarui posibil contracandidat social-democrat.Cercetarile sociologice confirma insa si. Aceasta formatiune ar putea deveni chiarin urma alegerilor ce vor avea loc in landurile Brandenburg si Saxonia, fapt ce ar trimite unde de soc pe intreaga scena politica germana.Potrivit lui Thorsten Faas, un rezultat electoral bun al AfD ar putea s-o determine pe Angela Merkel sa incerce sa-i consolideze pozitia lui Kramp-Karrenbauer, dandu-i mai multe responsabilitati noii sefe a CDU si care este vazuta ca fiind continuatoare politicii centriste a actualului cancelar.Pe de alta parte insa, un avans al AfD ar putea conduce la accentuarea presiunilor dinspre aripa conservatoare de dreapta din interiorul CDU de a fi luat in considerare pentru postul de cancelar un candidat cu o viziune mai conservatoare, cum ar fi de exemplu Friedrich Merz, pe care Kramp-Karrenbauer l-a invins doar cu o mica diferenta in cursa pentru conducerea partidului.De asemenea, desi a asigurat ca-si va duce mandatul de cancelar pana la capat, Angela Merkel nu are certitudinea ca va reusi acest lucru, in plus fata de jocurile din interiorul CDU viitorul ei putand fi influentat si de partenerii de coalitie din Partidul Social-Democrat (SPD).Acest partid a acceptat cu greu sa intre pentru a treia oara intr-o coalitie cu crestin-democratii, dupa umilitoarea infrangere suferita de social-democrati la alegerile generale din septembrie 2017. Iar in pofida reinnoirii politice promise de noul lider al SPD, Andreas Nahles, popularitatea formatiunii pare sa fi scazut si mai mult, conform unui sondaj Forsa ajungand la inceputul lui 2019 la numai 15%, fata de 20,5% cat a fost scorul ei la alegerile din 2017, iar situatia este inca si mai rea in landurile din est unde vor avea loc alegeri regionale si SPD abia ajunge la 8%.Asadar, nu este exclus ca la congresul ce va avea loc mai tarziu in cursul acestui an. O asemenea decizie ar putea conduce lasi la