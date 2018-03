"Hackeri din Rusia au spionat cel putin un an guvernul Germaniei"

Ziare.

com

Atacurile cibernetice au fost lansate de grupul de hackeri APT28, probabil in scop de spionaj.Autoritatile germane au depistat in decembrie 2017 ca in sistemele Ministerului de Externe si Ministerului Apararii era un software de spionaj. Nu este clar de cat timp era instalat acel software suspect, dar exista suspiciuni ca activitatile de spionaj durau de 12 luni, au declarat surse citate de agentia de presa DPA si de revista Focus.