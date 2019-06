Sefa Partidului Social Democrat din Germania si-a dat demisia, dupa rezultatele de la europarlamentare

Ziare.

"Nu mai am sprijinul necesar pentru a-mi exercita functiile", a declarat Nahles intr-un comunicat in care anunta ca se retragere luni de la presedintia partidului si marti din presedintia grupului SPD in cadrul parlamentului german, informeaza France Presse.SPD a suferit duminica trecuta pierderi grele in alegerile europene, cu 15,5% din voturi (in scadere cu 11 puncte), fiind depasit de Verzi (peste 20%), de asemenea un record.SPD intentiona sa rezolve problema mentinerii sale in coalitia guvernamentala cu conservatorii Angelei Merkel in septembrie, la jumatatea legislaturii.Dar de cateva zile, presa germana scrie despre lupte interne in SPD pentru a o indeparta pe Andrea Nahles, favorabila mentinerii in guvern.Andrea Nahles, in varsta de 48 de ani, a preluat conducerea partidului in aprilie 2018, succedandu-i lui Olaf Scholz, devenit ministru al Finantelor.