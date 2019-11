Boris Johnson vrea ca cei condamnati pentru terorism sa nu mai fie eliberati conditionat

Ziare.

Afirmatia lui Johnson vine dupa ce a fost dezvaluit ca atacatorul de vineri, de pe London Bridge, a fost eliberat din inchisoare anul trecut inainte de termen.Usman Khan a fost condamnat pentru acte de terorism in 2012 si eliberat conditionat in 2018, scrie Reuters.Potrivit presei britanice, barbatul purta bratara electronica, dupa ce fusese condamnat la 16 ani de inchisoare pentru apartenenta sa la un grup care a vrut sa comita un atentat la Bursa din Londra si sa stabileasca o tabara pentru antrenamente teroriste in Pakistan.Usman Khan, care avea vineri asupra sa un fals dispozitiv exploziv, a fost ucis, dupa ce a atacat cu arma alba mai multe persoane. In urma acestui atac, un barbat si o femeie au murit, iar alte trei persoane sunt spitalizate in stare grava."Cred ca practica de eliberare automata mai devreme, cand injumatatesti sentinta si lasi liberi infractori importanti, violenti, pur si simplu nu functioneaza si ma tem ca aveti, cu acest caz, dovezi destul de bune legat de cum nu functioneaza", a spus Johnson sambata.