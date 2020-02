Un barbat a fost injunghiat intr-o moschee din Londra

Ziare.

Suspectul a fost arestat la locul faptei pentru tentativa de omor, potrivit politiei, care precizeaza ca victima este in varsta de circa 70 de ani, primeste ingrijiri medicale si viata sa nu este in pericol.Un purtator de cuvant al Consiliului Musulman Britanic (Muslim Council of Britain - MCB) a reactionat afirmand ca "este extrem de ingrijorator sa vedem ca un barbat alb a reusit sa patrunda in moscheea din parcul Regent la ora rugaciunii si a injunghiat in gat muezinul".Nu au fost oferite deocamdata informatii despre identitatea suspectului.