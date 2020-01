Acord pentru o noua coalitie de guvernamant in Austria: Verzii vin pentru prima oara la guvernare

Ziare.

com

"Partidul Poporului (OeVP) si Verzii s-au inteles asupra unui program de guvernare", a declarat pentru AFP un oficial al formatiunii politice ecologiste, care va participa astfel, pentru prima oara, la o coalitie de guvernare. Un oficial din partea OeVP a confirmat convenirea acestui acord, informeaza AFP si dpa.Anuntul oficial a fost facut ulterior de liderul conservator, la incheierea unei reuniuni desfasurate miercuri seara la Viena. Cancelarul Sebastian Kurz a salutat acordul cu Verzii, calificandu-l ca un "excelent" acord de guvernare la capatul unor discutii care "nu au fost usoare" intre doua "partide foarte diferite"."Am reusit sa reunim tot ce este mai bun din ambele lumi", a declarat liderul OeVP, avandu-l alaturi, la conferinta de presa, pe seful partidului ecologist Die Grunen, Werner Kogler.Kogler, in varsta de 58 de ani si care va prelua functia de vice-cancelar, si-a exprimat satisfactia in legatura cu faptul ca cele doua formatiuni politice au reusit "sa construiasca punti" pentru "viitorul Austriei".La trei luni dupa alegerile legislative din 29 septembrie, castigate de partidul fostului cancelar Kurz, Austria va experimenta o alianta inedita intre OeVP si Verzi, care au obtinut un rezultat bun la ultimul scrutin.Astfel, statul central-european cu 8.9 milioane de locuitori se va alatura Suediei, Finlandei, Lituaniei si Luxemburgului, tari in care ecologistii participa la guvernare, intr-un context in care apelurile la combaterea schimbarilor climatice se inmultesc.Tandemul austriac nu are foarte multe puncte de vedere comune spre exemplu, conservatorul Sebastian Kurz este partizanul unei politici dure fata de imigranti, in timp ce Verzii de stanga au fost printre cei mai virulenti opozanti ai tanarului Kurz, in perioada in care, alaturi de aliatii de extrema-dreapta, a preluat primul mandat de cancelar in decembrie 2017.Aceasta uniune a dreptei conservatoare cu nationalistii austrieci a fost urmarita cu atentie de o Europa confruntata cu o crestere a regimurilor populiste. Coalitia de guvernarea s-a destramat insa dupa 18 luni, cand liderul de extrema dreapta si vice-cancelarul Heinz-Christian Strache a fost implicat intr-un scandal de coruptie, Ibizagate.Fortat de imprejurari, Kurz a convocat alegeri anticipate, pe care partidul sau le-a castigat cu 37.5% . Confruntat cu un partid social-democrat in pierdere de viteza si cu o extrema dreapta putin frecventabila si cu o pierdere de 10 procente la scrutin, liderul de dreapta a ales sa isi indrepte atentia spre ecologisti, care au obtinut cel de-al patrulea scor, cu 13.9% din voturi.Pariul noii coalitii este unul riscant, avand in vedere "abordarile politice fundamental diferite", considera cotidianul regional Tiroler Zeitung.Sebastian Kurz a insistat deja asupra intentiei sale de a "continua scaderea impozitelor" si "combaterea imigratiei ilegale". Detaliile compromisului convenit de cele doua partide vor fi cunoscute dupa prezentarea programului comun de guvernare, programata sa aiba loc joi.Dreapta va domina in mare parte noul executiv in cadrul caruia Verzii ar trebui sa preia patru portofolii, inclusiv un "super-minister" al mediului, care include transporturile, energia si tehnologia. Numele deputatei ecologiste Leonore Gewessler, fost lider al uneia dintre cele mai importante organizatii de protectia a mediului din Austria, a fost deja anuntat pentru acest post.Conform informatiilor aparute in presa, justitia, afacerile sociale si cultura ar urma, de asemenea, sa revina Verzilor. Partidul lui Sebastian Kurz va pastra controlul ministerelor de interne, de finante si al afacerilor externe.Partidul Verzilor va trebui sa isi dea acordul asupra pactului guvernamental in cadrul unui congres extraordinar, care a fost convocat pentru sambata.Investitura noului executiv ar putea avea loc luni.