Alegeri legislative anticipate in Austria, dupa scandalul care a condus la demisia vice-cancelarului Strache

"I-am propus presedintelui (Alexander Van der Bellen) convocarea alegerilor anticipate cat mai curand posibil", a anuntat Sebastian Kurz in fata presei, relateaza agentiile Reuters si EFE.", a mai spus el, amintind de mai multe scandaluri in care a fost implicata formatiunea de extrema-dreapta Partidul Libertatii (FPOe), cu care formatiunea sa, Partidul Popular Austriac (OeVP), s-a aliat la guvernare dupa alegerile din 2017, dand acum de inteles ca aceasta alianta s-a incheiat.Scandalul a izbucnit vineri dupa-amiaza, cand publicatiile germane Der Spiegel si Suddeutsche Zeitung au difuzat o inregistrare video facuta cu camera ascunsa intr-o pensiune din Ibiza in iulie 2017.Imaginile il arata pe Heinz-Christian Strache vorbind cu o femeie care pretinde ca este nepoata unui oligarh rus. Politicianul austriac ii promite acesteia contracte publice in schimbul unui ajutor financiar pentru formatiunea sa inaintea alegerilor legislative ce urmau sa se desfasoare cateva luni mai tarziu. Mai mult, Strache ii sugereaza interlocutoarei sale achizitia celui mai influent cotidian austriac si inlocuirea unor ziaristi cu altii mai apropiati de FPOe.Strache si-a dat sambata demisia din postul de vice-cancelar si din cel de presedinte al FPOe, dar a acuzat "o campanie de dezinformare" impotriva sa. Insa el a admis ca a cazut cu naivitate in capcana intinsa de niste "agenti provocatori" care l-au invitat la o intalnire "stropita cu alcool" intr-o vila in care acestia instalasera microfoane si camere ascunse.