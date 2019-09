Alegerile anticipate nu schimba, deocamdata, cursul Austriei

Echilibrul de forte ar trebui sa ramana acelasi

A socat scandalul FPO? Da de unde!

In cautarea partenerilor de coalitie

Cine face un calcul riguros, constata ca in urma scrutinului parlamentar anticipat de la sfarsitul saptamanii, Austria o coteste putin spre stanga sau in orice caz abandoneaza cursul ei spre extrema dreapta. Cine priveste, insa, mult mai atent si a urmarit indeaproape campania electorala, ajunge la o alta concluzie. E drept ca formatiunea conservatoare OVP si cea de drepta FPO au intrunit impreuna, cu doi ani in urma, patru puncte procentuale in plus fata de acum. Si la fel de valabil e ca ecologistii au obtinut de data aceasta un rezultat cu mult mai bun decat amaratele de 3,8 procente de acum doi ani. Dar orientarea electoratului ramane in linii mari neschimbata.Fostul cancelar austriac, Sebastian Kurz, reprezinta si gestioneaza un consens larg conservator, care suna cam asa: Cum suntem "noi", e bine. Nu mai acceptam refugiati si doar foarte putini straini, in schimb punem mult pret pe identitate si mandrie nationala. Revenim la politica educationala dinainte de 1968 si vrem o Uniune Europeana care nu "ne" dicteaza ce avem de facut, care ne lasa in pace.Cifra cea mai vehiculata in campania electorala au fost cele 0,2 procente cu care mica si nevinovata Austrie contribuie la poluarea climei globale. Bine ca pretul la benzina se mentine constant! Iar de soarta planetei sa se ocupe tarile mai mari.Faptul ca formatiunea lui Sebastian Kurz nu a repurtat, cu toate acestea, decat 37,5 la suta din sufragii si nu 60 de procente, cum si-ar fi dorit, se explica prin mentalitatea politica austriaca. In ciuda disputelor purtate, partidele austriece au evitat totusi orice neintelegere in chestiunile fundamentale.Alegatorul austriac vrea, pare-se, sa nu se schimbe echilibrul fortelor politice. Daca poporul vrea sa se indrepte spre dreapta, toate partidele trebuie sa tina cont de aceasta dorinta. Rezultatul slab repurtat la urne de Verzi, cu doi ani in urma, se datoreaza faptului ca atunci s-au opus riguros politicii restrictive a dreptei fata de refugiati. De asta data au evitat subiectul in campania electorala, ceea ce, iata, a dat rezultate. Noua tema a ecologistilor - schimbarile climatice - a fost acceptata de electorat, atata vreme cat nu sunt in discutie masuri drastice dureroase. Un vot acordat Verzilor pare a fi de ajuns pentru a linisti constiinta.Social-democratii din SPO, in schimb, au fost pedepsiti aspru de electorat. Si nu i-a mai ajutat nici faptul ca au evitat sa includa subiectul migratiei in campania electorala. Nimeni n-a inteles de ce s-au opus cu vehementa restructurarii sistemului de sanatate. Si nici protestele social-democratilor contra modificarilor de pe piata muncii, care fac posibile saptamana de lucru de 60 de ore si ziua de munca de 12 ore, nu au avut efectul scontat.E limpede ca modelul clasic de familie, in care tatal lucreaza si face ore suplimentare, iar mama se ocupa de gospodarie si mai castiga ceva in plus, e adanc inradacinat. Social-democratii au mai avut si un candidat foarte slab si nesigur in persoana Pamelei Rendi-Wagner, care nu a reusit sa ofere perspective, ci a pledat doar pentru mai multa "omenie" si "unitate". Castig la urne aduc, insa, oameni politici forte si un climat de proasta dispozitie in randul electoratului. SPO nu a fost capabil sa ia pozitie.Rezultatul scrutinului parlamentar din Austria, mai ales esecul dreptei FPO, care a pierdut incredibile zece procente fata de ultimele alegeri, ar putea duce si la o alta concluzie falsa. Anume ca scandalul declansat de un video filmat cu camera ascunsa in Ibiza, compromitandu-l pe fostul vicecancelar din partea FPO, Heinz-Christian Strache, ar fi socat electoratul. Nicidecum! Concluzia trebuie sa fi fost ca asa sunt pur si simplu politicienii. Dar daca tot fac afaceri murdare, macar sa nu se lase prinsi.Sebastian Kurz are toate optiunile deschise pentru a-si promva cursul politic. Cu Verzii ar detine o majoritate absoluta in viitorul Parlament de la Viena si ecologistii semnalizeaza deja interesul de a intra intr-o astfel de coalitie. Si mai simplu ar fi pentru Kurz sa-i adauge in ecuatie si pe cei din mica formatiune liberala Neos, care reprezinta in special electoratul urban educat si instarit.Dar si formatiunea de dreapta FPO intra din nou in discutie in ce priveste formarea unei noi aliante. Ce-i drept, secretarul general al FPO, Harald Vilimsky, a declarat inaintea alegerilor ca nu se pune problema unei reeditari a fostei coalitii cu OVP. Dar e posibil ca in spatele acestor cuvinte sa se ascunda doar o tactica electorala. Realitatea e ca in timpul campaniei electorale, FPO a cam facut curte partidului lui Sebastian Kurz. Acum ezita probabil pentru a ridica pretul intrarii in coalitie. FPO ar putea, insa, alege si bancile opozitiei din Parlament, promovand o opozitie dura fata de formatiunea de guvernamant - ceea ce lui Kurz nu-i surade deloc. Asa stand lucrurile, ne putem astepta la un poker tensionat pe termen lung pana la formarea unui nou guvern la Viena.