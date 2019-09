Alegerile din Austria ca o terapie de cuplu: Kurz va redeveni cancelar, dar poate sa uite aventura partenerului din Ibiza?

"Ibiza" a inlaturat coalitia de dreapta de la putere

Cu doar cateva zile inainte de alegerile anticipate pentru Nationalrat (Parlamentul Austriac), parlamentul a declarat starea de necesitate, nu la nivel politic, dar climateric. Prin aceasta actiune simbolica, toate partidele, cu exceptia populistilor de dreapta, vor sa transmita un semnal intr-o campanie electorala terna.Combaterea incalzirii globale este la la moda. Si candidatul pentru functia de cancelar din partea conservatorilor din OVP, Sebastian Kurz, a abordat aceasta tema. In fond, fostul cancelar, in varsta de 33 de ani, demis in luna mai in urma motiunii de cenzura, poate vorbi si despre altceva decat despre migratie.Populistii de dreapta sunt singurii care considera ca limitarea emisiilor de noxe este doar o alta forma de isterie. Norbert Hofer, noua figura a dreptei, sustine exact ca si modelul lui, presedintele american Donald Trump, sau precum colegii de dreapta din AfD-ul german ca toata ingrijorarea fata de clima este numai o facatura.Scandalul starnit in jurul fostului presedinte al FPO, Heinz-Christian Strache, care a oferit fiicei unui pretins oligarh rus favoruri politice in schimbul unor donatii ilegale, nu a avut un rol principal in campania electorala.Imaginile, filmate pe ascuns, au dus la destramarea coalitiei conservator-populiste, conduse de cancelarul Kurz. Acesta a gasit de cuviinta sa puna capat colaborarii cu partenerul care gresise in mod evident si sa il demita pe ministrul de Interne din FPO, Herbert Kickl.Populistii de dreapta s-au razbunat inlaturand-l de la conducerea guvernului pe Sebastian Kurz, in urma unei motiuni de cenzura, impunand astfel alegeri anticipate.Kurz, care se considera victima, sustine in continuare ca nu a stiut nimic despre actiunile partenerilor sai politici. Victime se considera si politicienii din FPO, care ar fi cazut in capcana unei "bande criminale", ce a dat publicitatii in mod ilegal imaginile inregistrate. Evident ca teoriile conspirationiste continua sa faca valuri si astazi.Finalul invaluit in scandal al coalitiei dintre conservatorii din OVP si populistii de dreapta din FPO nu i-a afectat in mod serios pe fostii parteneri. In cele mai recente sondaje, Sebastian Kurz si partidul sau, OVP, conduc cu 33-35 de procente. Ar putea obtine chiar mai multe voturi decat la ultimul scrutin, devenind astfel cea mai puternica forta politica din Austria.Iar FPO, care inca nu a decis daca sa il excluda din partid pe Heinz-Christian Strache, va suferi doar o usoara infrangere, conform acelorasi sondaje. Populistii de drepta sunt creditati cu 21-23 de procente, cu 5 pana la 7 la suta mai putin decat la ultimele alegeri, dar raman in lupta pentru locul doi alaturi de social-democrati, care ar obtine, conform sondajelor, 23 pana la 25 la suta din preferintele de vot ale austriecilor.Fostul sef al FPO, Heinz-Christian Strache, este anchetat impreuna cu sotia, secretara si garda lui de corp, in urma unor acuzatii referitoare la delapidarea unor fonduri destinate partidului si acceptarea unor donatii din partea unor dubiosi oligarhi din Europa de Est. Bodyguardul a recunoscut, si se pare ca a avut si un rol in scandalul din Ibiza.Desi FPO isi spala in cel mai evident mod rufele in familie, sefii sunt destul de relaxati. "Avem destui alegatori fideli", declara recent o inalta functionara din partid.In randul partidelor mai mici, bucuria trebuie sa fie de partea ecologistilor. De aceasta data, ei ar putea trece de pragul de patru procente, revenind in Parlamentul, pe care au fost nevoiti sa il paraseasca in anul 2017. Multumita atentiei acordate modificarilor climatice, recunoaste bucuros seful verzilor, Werner Kogler.In duelurile televizate atmosfera a fost pasnica. Liderul OVP, Sebastian Kurz, a intrat in rolul tanarului modest din provincie. A amintit de copilaria petrecuta in padure, la bunici, si s-a referit la caprele cu care se juca atunci. Inainte se referea des la perioada din tinerete petrecuta in cartierul muncitoresc din Viena.Campania electorala este centrata pe patrie, identitate si delimitarile populiste de pretinsele elite. Sloganul de campanie al OVP este: "Vrem sa il recastigam pe cancelarul nostru!". Austria isi doreste ceea ce cunoaste, nu este pregatita pentru noi experimente.In confruntarea directa cu Sebastian Kurz candidata de top a social-democratilor (SPO), Pamela Rendi-Wagner, a ironizat schimbarea de imagine suferita de Kurz. Acesta a replicat imediat ca nu este imposibil sa cresti in doua locuri. Rendi-Wagner mizeaza pe optimism in campania ei, chiar daca stie ca nu il poate ajunge pe Kurz din urma. Sloganul ei de campanie este: "".FPO a platit reclame cu ideologul sef, Herbert Kickl, pe care se poate citi: "Il impiedicam pe Kurz sa alunece spre stanga." Aceasta oferta grijulie reprezinta o invitatie directa de a reface vechea coalitie.Aproape grotesc este videoclipul in care sunt prezentati adevaratul sef al FPO, Norbert Hofer si Sebastian Kurz, intruchipat de un actor, la o terapie de cuplu. "Vreti sa renuntati cu adevarat la tot dupa episodul din Ibiza?", intreaba terapeuta. Concluzia videoclipului este ca populistii de dreapta si OVP sunt predestinati unii pentru ceilalti.Dati uitarii pacatele FPO ce pot fi iertate, solicita Norbert Hofer. Sebastian Kurz a preferat sa nu faca niciun fel de promisiuni pentru o eventuala coalitie. O colaborare cu FPO nu l-ar incanta, este dezamagit si se simte tradat, sustin surse din imediata lui apropiere. Dar si formarea unei alte coalitii nu va fi mult mai simpla.O noua editare a legaturii de decenii dintre OVP si social-democrati nu este dorita de nimeni. Pentru o coalitie cu Verzii, pe care si-o doreste Sebastian Kurz, ecologistii nu vor reusi sa obtina procentul necesar. Kurz insusi a declarat ca s-ar putea forma un guvern condus de social-democrati, daca partidele mici, verzii, liberalii Neos, lista lui Pilz si SPO ar mai obtine cateva puncte.Din punct de vedere al continutului, Sebastian Kurz nu ar avea nicio problema sa continue guvernarea alaturi de populistii de dreapta. In chestiunea migratiei, ambele partide au pozitii similare: conteaza dragostea de patrie, identitatea austriaca.Mesajele nu sunt straine nici de Kurz. Pe el il deranjeaza insa implicarea unor anumite grupari din FPO in miscarile identitare ale extremei drepte. Conducerea partidului prefera sa bagatelizeze aceste legaturi. Pe Kurz il deranjeaza si Herbert Kickl.Ministrul de interne demis este al doilea pe lista populistilor de dreapta si ar putea deveni seful formatiunii politice in noul parlament. De pe pozitia de cancelar, Kurz ar trebui sa lucreze cu Kickl. "Ati face coalitie cu ei, daca nu ar fi Kickl?", a vrut sa stie moderatoarea emisiunii Puls, de la candidatul Kurz. Raspunsul a fost evaziv. Cu un zambet larg, Kurz a afirmat: "Mai intai au loc alegerile, apoi mai vedem."