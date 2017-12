Apel international pentru interzicerea noului guvern al Austriei in Europa: Ei sunt urmasii nazismului

Ziare.

"Sa nu ne ascundem: ei sunt urmasii nazismului care au intrat in pozitie de forta in noul guvern austriac", odata cu cooptarea la guvernare a sase ministri din partea Partidului Libertatii din Austria (FPOe, extrema dreapta), afirma in apel un grup condus de Benjamin Abtan, presedintele Miscarii antirasiste europene (RGAM), si fostul ministru francez de externe Bernard Kouchner.Printre semnatari figureaza personalitati care au legatura cu memoria Shoah, precum Serge si Beate Klarsfeld, lideri ai asociatiei Fii si fiice de deportati evrei din Franta, dar si fostul presedinte al Timorului de Est si laureat al Premiului Nobel pentru Pace, Jose Ramos-Horta, fostul ministrul spaniol de externe Miguel-Angel Moratinos, fosta sefa a guvernului canadian Kim Campbell sau scriitorul si cineast franco-cambodgian Rithy Panh.Criticand "tacerea si apatia vinovate" de intrarea la guvernare a extremei drepte in Austria, semnatarii apelului spun ca "resping ideea potrivit careia ascensiunea nationalismului si sfarsitul democratiei ar fi o fatalitate" si ca "actiunea impotriva urmasilor nazismului ar fi inutila, chiar ilegitima".Ei considera ca, "dimpotriva, tine de responsabilitatea (...) tuturor de a-i infrunta in mod ferm", au explicat semnatarii apelului de boicotare a noii puteri austriece.Insa presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a spus recent ca doreste sa evite "orice prejudecata" fata de noul executiv austriac, despre care a spus ca va fi judecat "la fel ca toate guvernele, dupa actiunile sale" si a insistat ca a primit din partea noului premier austriac, conservatorul Sebastian Kurz, asigurari privind angajamentul sau "foarte clar fata de Europa".In varsta de numai 31 de ani, Sebastian Kurz conduce o coalitie de centru-dreapta alcatuita din formatiunea sa Partidul Poporului (OeVP) si Partidul Libertatii (FPOe). Liderul acestuia din urma, Heinz-Christian Strache, este vicecancelar, iar in noul executiv FPOe a primit portofolii importante, printre care se numara externele, internele si apararea.Aceasta coalitie a rezultat in urma alegerilor anticipate din luna octombrie, la care extrema dreapta s-a ridicat pe valul nepopular al nemultumirii provocate de afluxul de migranti si de unele abordari ale Uniunii Europene. Pentru a castiga voturi, partidul lui Kurz a preluat si el din mesajul FPOe.Totusi, in urma negocierilor post-electorale dintre cele doua partide, ele au convenit mentinerea angajamentului european al Austriei si insusi Heinz-Christian Strache a asigurat ca este exclusa posibilitatea unui referendum de retragere din UE. Kurz a apreciat in schimb ca UE trebuie sa accepte mai multa "subsidiaritate" in favoarea statelor membre, adica un rol sporit al statelor nationale in fata institutiilor europene.