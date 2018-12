Atac armat in Viena: O persoana si-a pierdut viata. MAE anunta ca nu sunt romani printre victime

Nu sunt romani printre victime

Atacul s-a petrecut in Figlmuller, restaurant fondat in urma cu 110 ani.Presa locala a confirmat ca politia se afla la fata locului. Un purtator de cuvant al fortelor de ordine a declarat pentru Heute: "Doi oameni sunt raniti grav, iar o persoana a fugit".Focurile de arma au fost trase in jurul orei locale 13:30. Un martor a precizat ca 20 - 30 de oameni au fugit speriati din zona restaurantului.Elicopterele politiei survoleaza Viena, in urmarirea atacatorului, iar zona din apropierea restaurantului a fost inchisa.Politia nu crede ca atacul este unul terorist si a precizat ca nu exista pericol pentru cetateni.Motivul atacului a ramas neclar.Ministerul Afacerilor de Externe a transmis, vineri, la solicitarea Mediafax, ca pana in acest moment autoritatile locale nu au notificat cu privire la existenta unor romani printre persoanele afectate."Ambasada Romaniei la Viena urmareste indeaproape evenimentele legate de incidentul armat produs la data de 21 decembrie, in Viena. Misiunea diplomatica a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale, in vederea obtinerii unor informatii cu privire la existenta unor cetateni romani printre victime.Pana in acest moment, autoritatile locale nu au notificat misiunea diplomatica cu privire la existenta unor cetateni romani printre persoanele afectate, iar la nivelul misiunii nu au fost receptionate solicitari de asistenta consulara in legatura cu acest incident", a transmis MAE, vineri.Sursa citata a adaugat ca "cetatenii romani afectati pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al misiunii diplomatice: 0043-1-503.24.65, 0043-1-505.23.81 si 0043-1-230.95.10, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta sau la numarul de urgenta al misiunii: (0043) -699.117.26027. Ambasada Romaniei la Viena monitorizeaza cu prioritate situatia si mentine legatura cu autoritatile locale, fiind pregatit sa intervina, daca situatia o va impune".