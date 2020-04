Austria a sacrificat sanatatea turistilor ca sa salveze sezonul de schi? 4.000 de nemti ataca in instanta

Prea putin, prea tarziu

Lobby din industrie si legaturi politice

Investigatia nu va duce probabil nicaieri

Inceputul de martie in Alpii tirolezi a fost marcat de vreme blanda si insorita, cu zapada din plin. Turisti din toata Europa au luat cu asalt statiunile de schi. Afacerile erau infloritoare, cu un plus de 11% fata de anul precedent, dupa ce operatorii turistici au reusit sa-i atraga in regiune pe cei dornici de o vacanta la munte care au preferat sa evite nordul Italiei, de teama crizei COVID-19.Ignorand pericolul, Martina Buchling a plecat din Germania si a ajuns pe 8 martie cu sotul ei si cu cele doua fiice in statiunea de schi austriaca Ischgl.Cu doua saptamani inainte, hotelul Europa din Innsbruck a fost inchis temporar dupa ce o receptionista italiana fusese testata pozitiv cu noul coronavirus. Cazul a fost descris drept o "exceptie" si nu s-a mai vorbit ulterior de coronavirus.Martina Buchling, in varsta de 51 de ani, spune ca familia ei nu a stiut nimic despre existenta unor astfel de cazuri in regiunea Paznauntal. "Nu am fi mers daca am fi stiut", spune ea.Detalii despre presupusa ascundere a existentei epidemiei continua sa iasa la suprafata, dar se stie ca, deja din ianuarie si februarie, presa britanica si din alte tari europene relatase despre cazuri de coronavirus din Tirol.Pe 1 martie, autoritatile din Islanda au postat un avertisment pe pagina de Internet a Comisiei Europene in "Sistemul de avertizare timpurie pentru boli infectioase", dupa ce 15 turisti islandezi care s-au intors din statiunea Ischgl au fost depistati cu noul coronavirus.Patru zile mai tarziu, Guvernul din Reykjavik a declarat statiunea din Tirol "zona de risc". Autoritatile din Innsbruck au raspuns sugerand ca turistii islandezi s-au infectat probabil in drum spre casa.Mai tarziu, cand un barman de la popularul local apres-ski "Kitzloch" a fost testat pozitiv, presa locala a scris ca "infectarea intr-un bar este putin probabila din punct de vedere medical."La trei zile de la diagnosticul primit de barman, Martina Buchling s-a aflat intr-o gondola alaturi de o femeie tanara care s-a plans ca barul "Kitzloch" a fost inchis. Revenind la hotel, doamna Buchling a fost surprinsa sa vada ca barurile din localitate fusesera inchise, dar inca se servea pe strazi, in fata restaurantelor.Ea s-a mirat sa descopere un afis la baza partiei care le cerea turistilor sa pastreze distanta unii de ceilalti, desi nimeni nu verifica respectarea indicatiei. In fine, in seara zilei de 13 martie, familia ei a fost data brusc afara de conducerea hotelului.Familia Buchling a plecat noaptea cu masina spre casa ei de langa Frankfurt, la fel ca alte mii de turisti care s-au trezit aruncati in strada in statiunea austriaca.Doua zile mai tarziu a inceput febra. Martina Buchling s-a imbolnavit serios, cu o tuse uscata, dureri musculare si o senzatie de "cioburi de sticla in plamani". Si-a pierdut total gustul si mirosul. Au fost "doua saptamani de iad", dupa cum declara. Acea "frica de a muri" a disparut intre timp si femeia este in refacere.Dar acum este foarte suparata.Doamna Buchling face parte dintr-un grup decare s-au alaturat actiunii comune in justitie demarate de Asociatia Austriaca pentru Protectia Consumatorului (VSV). Femeia din Germania este convinsa ca autoritatile tiroleze erau constiente de riscul existent cu mult inainte ca informatiile sa fie facute publice.Presedintele VSV, Peter Kolba, a inaintat saptamana trecuta o declaratie biroului procuraturii publice din Austria in care acuza oficialitatile "de tratare deliberat neglijenta a unei situatii privind o boala foarte contagioasa."din regiunea Paznauntal.Peter Kolba sustine ca intarzierile in intreruperea prematura a sezonului de schi pentru a limita extinderea epidemiei de coronavirus ar fi fost motivate atat financiar, cat si politic: "Din motive comerciale, oamenii au fost avertizati prea tarziu, iar acum vedem consecintele. Va puteti imagina cat se castiga zilnic in aceste statiuni si de ce operatorii turistici ar spune: Hai sa le mai lasam deschise macar cateva zile."Turismul este principala sursa de venit pentru Tirol, asigurand peste un sfert din locurile de munca in regiune. Peter Kolba arata spre legaturile stranse dintre industria turismului si partidul conservator popular OVP, aflat la guvernare intr-o coalitie alaturi de ecologisti atat in regiunea Tirol, cat si la nivel national.Cu o saptamana inainte ca receptionista de la Hotel Europa din Innsbruck sa fie depistata pozitiv, cancelarul austriac si sef al OVP Sebastian Kurz se intalnise in privat cu membri ai asa-numitului Grup al Soimilor in acelasi hotel.Din grup fac parte 40 de reprezentanti ai celor mai mari afaceri din Tirol, printre care si operatorii telefericelor de pe partii, hotelierii si proprietarii firmelor de constructii. Grupul a donat un milion de euro formatiunii OVP.La scurt timp dupa aceasta intalnire, Camera Federala Economica a Austriei (WKO) se pregatea de alegerile locale din 4 si 5 martie. Candidatul principal si castigator, in cele din urma, a fost membrul OVP Franz Horl, care este atat lobbyist al industriei telefericelor, cat si presedinte al Asociatiei Economice, aripa OVP in cadrul WKO.Asociatia Economica primeste anual cam 13 milioane de euro doar din taxele de membru platite de furnizorii de servicii turistice.Aproximativ o treime din votantii lui Horl sunt implicati in industria turismului. Un schimb de mesaje SMS devenite intre timp publice intre Horl si proprietarul barului "Kitzloch" pe 9 martie dezvaluie ca Horl a pledat pentru inchiderea barului, pentru a "nu risca intreruperea prematura a sezonului de schi", o situatie care ar insemna pierderi financiare serioase pentru electoratul sau.Chiar cand numarul infectiilor de coronavirus incepuse sa creasca in Tirol, seful departamentului regional de sanatate, Bernhard Tilg (membru OVP), declara intr-un interviu la televiziunea nationala ORF ca autoritatile ar fi "facut totul asa cum trebuie".Guvernatorul regiunii Tirol Gunther Platter a declarat pentru DW ca lumea se confrunta cu o "situatie exceptionala", care "era de neimaginat cu doar cateva saptamani in urma". El a admis totusi ca, "avand in vedere informatiile pe care le cunoastem azi, autoritatile ar fi luat decizii diferite."Intrebat daca alegerile din WKO ar fi influentat deciziile legate de inchiderea barurilor si a sezonului de schi, Platter a dezmintit complet o astfel de posibilitate.Presedintele VSV Peter Kolba nu crede ca va avea loc o investigatie serioasa privind afacerea Ischgl si Paznauntal, nici din partea autoritatilor tiroleze, nici din cea a procuraturii publice. Kolba face presiuni pentru ca ancheta sa fie preluata de Biroul Economic Federal si Anti-Coruptie.Cat despre Martina Buchling? Ea se straduieste sa-si aminteasca aspectele pozitive ale vacantei de familie din Alpii tirolezi. "Ne-am simtit bine impreuna si macar nu am mai infectat pe nimeni altcineva."