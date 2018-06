Austria anunta masuri controversate: Inchide moschei si expulzeaza zeci de imami

Ziare.

Autoritatile au anuntat ca printre entitatile ce urmeaza sa fie inchise se numara o societate influentata de o grupare nationalista turca si care administreaza o moschee in Viena, relateaza agentia de stiri Reuters.De asemenea, urmeaza sa fie inchis si un grup musulman arab, care administreaza sase moschei."Este doar inceputul", a declarat vicecancelarul Heinz-Christian Strache, liderul formatiunii de extrema-dreapta Partidul Libertatii (FPO).Ministrul austriac al Culturii, Gernot Bluemel, a declarat ca moscheea administrata de o societate influentata de un grup nationalist turc a fost inchisa intrucat nu era licentiata de Comunitatea Austriaca a Credintei Islamice si existau suspiciuni ca promova idei de extrema-dreapta.Moscheile administrate de un grup arab au fost inchise intrucat clericii de aici promovau pozitii salafiste, o miscare islamica radicala, iar grupul Comunitatea Religioasa Araba, care administra cele sase moschei, a fost dizolvat, a precizat Bluemel, citat de agentia Dpa.Oficialii austrieci au mai indicat ca pana la 60 de imami apartinand ATIB, o organizatie musulmana cu legaturi cu Guvernul Turciei, ar putea fi expulzati ori vizele lor ar putea fi anulate din cauza ca beneficiaza de finantare din strainatate.Uniunea Islamica Austria Turcia (ATIB) este o organizatie independenta, insa primeste finantare si sprijin din partea Directoratului pentru Afaceri Religioase, o institutie a statului turc, informeaza site-ul postului Daily Sabah.Austria are o populatie de 8,8 milioane de persoane, dintre care aproximativ 600.000 musulmani, cei mai multi fiind turci ori din familii cu origini turcesti.Ibrahim Kalin, purtatorul de cuvant al Presedintiei Turciei, a criticat dur decizia Guvernului de la Viena."Decizia Austriei de a inchide sapte moschei si de a expulza imami este o reflectare a valului islamofob, rasist si discriminatoriu din aceasta tara. Este o incercare de a viza comunitatile musulmane pentru a obtine in mod ieftin puncte politice", a acuzat oficialul turc pe Twitter.Sebastian Kurz, liderul Partidului Popular (centru-dreapta), a devenit cancelar in luna decembrie, dupa ce a semnat un acord de coalitie cu formatiunea antiimigratie Partidul Libertatii.In timpul campaniei electorale pentru alegerile de anul trecut, ambele formatiuni au militat pentru masuri mai stricte privind imigratia, inclusiv deportarea mai rapida a solicitantilor de azil refuzati si combaterea islamului radical.