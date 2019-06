Austria are alegeri anticipate pe 29 septembrie

Ziare.

Cancelarul conservator Sebastian Kurz anuntase in 18 mai organizarea acestui scrutin anticipat dupa difuzarea unei inregistrari video compromitatoare pentru partidul de extrema-dreapta FPOe - cu care formase o coalitie la sfarsitul anului 2017, scrie AFP.Desi Sebastian Kurz si presedintele Republicii, Alexander Van der Bellen, ar fi vrut desfasurarea scrutinului cel mai tarziu la jumatatea lunii septembrie, FPOe si opozitia social-democrata SPOe au stabilit data alegerilor pentru 29 septembrie.Cele doua formatiuni dispun de majoritate in parlament, iar acesta trebuie sa aprobe oficial decizia respectiva. Desi provin din doua tabere opuse, ele si-au reunit voturile pentru a-l inlatura pe Sebastian Kurz la 27 mai. Austria este de atunci condusa de un guvern interimar in fruntea caruia se afla magistrata Brigitte Bierlein.Cu pozitii slabite in urma alegerilor europene din 26 mai, FPOe si SPOe nu si-au ascuns dorinta de a beneficia de mai mult timp pentru a-si reorganiza fortele. Kurz intentioneaza, dimpotriva, sa profite de cota sa de popularitate.Creditat cu 38% din intentiile de vot in sondaje, fostul cancelar in varsta de 32 de ani apare ca marele favorit in alegerile legislative anticipate, devansand detasat SPOe (23%) si FPOe (17%).Potrivit prognozelor, Kurz are in prezent posibilitatea aritmetica de a forma o coalitie cu una sau alta dintre aceste formatiuni, dar si cu partidul liberal Neos sau cu Verzii, ambele creditate cu cate 9% de institutul Research Affairs.Intr-o campanie de afisaj lansata marti, liderul conservator nu a ezitat sa acuze FPOe si SPOe de complicitate. Partidul de extrema dreapta a dat totusi asigurari ca vrea sa-si reia colaborarea cu Sebastian Kurz la capatul scrutinului.Coalitia de dreapta-extrema dreapta s-a sfaramat dupa difuzarea in 17 mai a unei inregistrari video filmata in 2017 pe insula Ibiza, in insulele Baleare, care il arata pe seful FPOe -Heinz-Christian Strache- propunand contracte guvernamentale unei pretinse nepoate a unui oligarh rus in schimbul unor fonduri oculte.In urma ecourilor starnite de aceasta inregistrare, Strache a demisionat din functia de vicecancelar, precum si din posturile de la conducerea partidului. El a renuntat de asemenea sa-si reia locul de deputat, dar a fost ales in Parlamentul European la sfarsitul lunii mai, mandat pe care nu a exclus sa-l exercite.