Austria are pentru prima data un cancelar femeie. Sefa Curtii Constitutionale, numita in locul lui Kurz

Brigitte Bierlein, care in curand va implini varsta de 70 de ani, la care in mod obligatoriu ar trebui sa se pensioneze din postul de judecator al Curtii Constitutionale, are sarcina sa formeze un guvern interimar care sa conduca tara pana la alegerile anticipate ce ar urma sa se desfasoare probabil in septembrie. Ea devine si prima femeie cancelar din istoria Austriei."Cel mai important obiectiv in prezent este sa gasim mai mult calm si sa construim increderea intre toate partile politice (...) in Austria, in Europa si in lumea intreaga", a spus Brigitte Bierlein in fata presei, alaturi de presedintele Alexander Van der Bellen.Alegerea facuta de acesta din urma este ceea ce de altfel se astepta, si anume numirea unui cancelar interimar care sa nu fie implicat activ in politica, desi multi judecatori sunt apropiati de un partid sau altul, Brigitte Bierlein ajungand la randul ei presedinta a Curtii Constitutionale la propunerea coalitiei fostului cancelar Kurz."Desigur ca in lunile urmatoare nu vom vedea initiative legislative mari, de durata. Va fi vorba mai degraba despre o administrare buna si ordonata a problemelor statului", a spus la randul sau Van der Bellen.Noul cancelar a anuntat si primul nume al unui ministru in cabinetul ei interimar, respectiv Alexander Schallenberg, care va fi ministru de externe. Acesta este un diplomat care a lucrat in cabinetul lui Kurz.In urma scandalului denumit "Ibizagate", cancelarul Sebastian Kurz a rupt coalitia pe care formatiunea sa, Partidul Popular Austriac (OeVP), o formase dupa alegerile din 2017 cu Partidul Libertatii (FPOe) al vicecancelarului Heinz-Christian Strache.Cu putin mai mult de o saptamana inaintea alegerilor europene, publicatiile germane Der Spiegel si Suddeutsche Zeitung au difuzat o inregistrare video facuta cu camera ascunsa intr-o pensiune din Ibiza in iulie 2017.Imaginile il arata pe Heinz-Christian Strache vorbind cu o femeie care pretinde ca este nepoata unui oligarh rus. Politicianul austriac ii promite acesteia contracte publice in schimbul unui ajutor financiar pentru formatiunea sa inaintea alegerilor legislative ce urmau sa se desfasoare cateva luni mai tarziu.A doua zi dupa publicarea acestor imagini, Strache si-a dat demisia din postul de vicecancelar si din cel de presedinte al FPOe, recunoscand ca a cazut cu naivitate in capcana intinsa de niste "agenti provocatori" care l-au invitat la o intalnire "stropita cu alcool" intr-o vila in care acestia instalasera microfoane si camere ascunse. Procuratura investigheaza in prezent acest caz, care pare sa fi fost o inscenare montata pentru a-l compromite pe politicianul de extrema dreapta.Ramas fara majoritate dupa ruperea coalitiei, cancelarul conservator Sebastian Kurz a cazut la randul sau in urma unei motiuni de cenzura votata luni de partidele de opozitie.