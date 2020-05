Austria continua relaxarea restrictiilor, dupa ce prima etapa s-a incheiat fara o crestere a numarului infectarilor

Ziare.

com

"Prima etapa a fost foarte bine gestionata", a declarat la o conferinta de presa ministrul austriac al sanatatii Rudolf Anschober. Aceasta etapa a inceput pe 14 aprilie prin redeschiderea magazinelor mici (care au mai putin de 400 de metri patrati) si a centrelor de gradinarit. De atunci, numarul zilnic de cazuri noi de COVID-19 s-a mentinut constant sub o suta, transmite marti AFP.Incepand de sambata au fost redeschise toate magazinele, la o zi dupa ce s-au ridicat si restrictiile de deplasare in interiorul tarii. Pe 15 mai se vor redeschide de asemenea cafenelele si restaurantele. Numerosi angajati au revenit la serviciu, dar telemunca este in continuare incurajata. Elevii din clasele terminale au reluat de luni cursurile, majoritatea celorlalti urmand sa revina la scoala din 18 mai.In schimb, populatia este obligata sa poarte masti in magazine si in mijloacele de transport public. Numarul persoanelor care au acces in supermarketuri va continua sa fie limitat, orice adunare publica este interzisa, inclusiv evenimentele sportive si culturale. De asemenea, evenimentele la care se aduna multa lume, precum festivalurile muzicale, raman suspendate pana pe 31 august, probabil chiar si dupa aceasta data in cazul teatrelor.Pentru a preveni aparitia unor noi cazuri de COVID-19 importate, frontierele Austriei raman inchise, cu unele exceptii, iar rezidentii reveniti in tara trebuie sa ramana in carantina la domiciliu 14 zile, cu exceptia situatiei in care efectueaza un test (de diagnostic molecular) pentru COVID-19 si rezultatul acestuia este negativ.Rezultatele celei de-a doua etape de relaxare a restrictiilor vor fi analizate in circa zece zile. "Daca trecem de aceasta fara o crestere semnificativa (a numarului infectarilor) si cifrele raman stabile, atunci vom fi facut un mare pas inainte", a apreciat ministrul Anschober, care i-a indemnat totodata pe austrieci sa ramana precauti.Intre 21 si 24 aprilie Institutul Statistik Austria a testat pentru noul coronavirus un esantion reprezentativ de 1.432 de persoane, una singura fiind infectata, asadar o rata de infectare de 0,15%. Rezultatul unui alt studiu realizat in prima saptamana din aprilie a dat o rata de infectare usor mai mare, de 0,33%.Austria are confirmate pana in prezent 15.650 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, marti fiind anuntate 29 de noi cazuri fata de ultima raportare, si 606 decese de la inceputul epidemiei.