Austria interzice, intr-un final, fumatul in cafenele si restaurante: Nu mai suntem scrumiera Europei

Ziare.

com

"Vom proteja sanatatea si vom prelungi vietile unor sute de mii de austrieci", a declarat Pamela Rendi-Wagner, liderul social-democratilor din aceasta tara, al caror partid a condus o campanie desfasurata pentru ca Austria sa inceteze sa mai fie "scrumiera Europei".Pana la aceasta decizie, consumul de tutun ramanea posibil in Austria in stabilimente inzestrate cu spatii separate pentru fumatori si in cele cu o suprafata mai mica de 50 de metri patrati, daca administratorii lor doreau acest lucru. Totusi, foarte multe stabilimente au optat deja din proprie initiativa pentru interzicerea fumatului.O propunere de lege pentru interzicerea totala a fumatului in restaurante si baruri incepand cu 1 noiembrie a fost aprobata marti de ansamblul formatiunilor parlamentare, cu exceptia partidului de extrema dreapta FPO - care a putut sa blocheze in ultimele luni evolutia legislatiei in privinta fumatului.In 2015, social-democratii si conservatorii austrieci au adoptat o legislatie anti-fumat in restaurante, insa acea lege a fost abrogata atunci cand FPO a ajuns la putere, la sfarsitul anului 2017, in coalitie cu partidul conservator (OVP) al cancelarului Sebastian Kurz.Fostul lider al extremei drepte austriece, Heinz-Christian Strache, el insusi un fumator convins, a facut din aceasta chestiune o conditie sine qua non a aliantei formatiunii sale cu OVP.Aceasta saga legislativa a cunoscut un nou avant atunci cand coalitia dreapta - extrema dreapta s-a dizolvat in luna mai, in urma unui scandal denumit de presa "Ibizagate". Acel scandal, care l-a costat toate mandatele pe Heinz Christian-Strache, filmat in timp ce negocia contracte publice cu intermediari straini, a determinat numirea unui guvern de tehnocrati pana la alegerile legislative anticipate din aceasta tara, care vor avea loc in septembrie.In absenta coalitiei constituite in Parlament, social-democratii, conservatorii, liberalii si ecologistii au format un front comun impotriva extremei drepte si au impus, marti, interzicerea fumatului in cafenele si restaurante.Revirimentul coalitiei dreapta - extrema dreapta in aceasta chestiune a determinat proteste ale profesionistilor din sanatate si ale unei parti din opinia publica austriaca.Lansata de Ordinul medicilor din Austria, o petitie anti-fumat a fost semnata in 2018 de aproape 900.000 de persoane, reprezentand aproape 14% din electoratul austriac si peste 10% din populatia totala a tarii, care are 8,8 milioane de locuitori.